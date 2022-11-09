В ноябре на Балтийском турнире мужская сборная страны по футболу будет защищать титул обладателя кубок. Для этого команде предстоит сразиться с Латвией, а в последнем домашнем матче – с Литвой или Исландией. Главный тренер Томас Хэберли назвал имена 24 игроков, которые соберутся в понедельник.
Определился состав мужской сборной Эстонии по футболу на Балтийский турнир
Из-за проблем со здоровьем в состав сборной не вошли защитники Йоонас Тамм, Максим Паскочий и Хенрик Пюрг, а также нападающий Роберт Кирсс. Также в состав сборной не вошел и нападающий Хенри Аниер.
«Так же, как и с остальными игроками сборной, я постоянно общаюсь с Хенри. Он для нас важный игрок и хочет представлять Эстонию при любой возможности. Учитывая, что речь не идет о периоде, когда клубы были бы обязаны брать игроков с борную, было бы разумнее разрешить Хенри помочь клубу в более важный период», - сказал главный тренер.
Встреча с Латвией в рамках Балтийского турнира пройдет в Риге на Даугавском стадионе 16 ноября в 19.00. Тремя днями позже, 19 ноября, у нашей сборной состоится последний домашний матч этого сезона, который пройдет на стадионе A. Le Coq Arena. Билеты на игру можно приобрести в Piletilevi, а ЭТВ2 будет вести прямую трансляцию.
Состав сборной Эстонии на игры Балтийского турнира:
Вратари
Карл Якоб Хейн (04.13.2002) — Arsenal FC (ENG) 16/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 14/0
Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0
Защитники
Тайо Тенисте (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 93/0
Карол Метс (16.05.1993) — FC Zürich (SUI) 82/0
Кен Калласте (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 53/0
Артур Пикк (05.03.1993) - Tallinna FCI Levadia 48/1
Никита Баранов (19.08.1992) – FC Pyunik Yerevan (ARM) 44/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Újpest FC (HUN) 20/0
Михаэль Лиландер (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 14/0
Расмус Пеэтсон (03.05.1995) - Tallinna FCI Levadia 3/0
Марккус Сеппик (16.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 144/26
Сергей Зенёв (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 100/14
Хенрик Оямаа (20.05.1991) - Tallinna FC Flora 54/1
Рауно Саппинен (23.01.1996) - Piast Gliwice (POL) 47/10
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 43/8
Эрик Сорга (08.07.1999) - IFK Göteborg (SWE) 22/4
Власий Синявский (27.11.1996) - FC Slovacko (CZE) 20/0
Мартин Миллер (25.09.1997) - Tallinna FC Flora 19/1
Маркус Соометс (03.02.2000) – Tallinna FC Flora 10/0
Богдан Ващук (04.10.1995) – Stal Mielec (POL) 9/0
Георги Тунджов (17.04.2001) - SPAL (ITA) 7/0
Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) — «Утрехт» (NED) 2/0
Главный тренер: Томас Хэберли
Помощники тренера: Норберт Хурт, Андрес Опер
Тренер вратарей: Март Поом
Тренер по физической подготовке: Михаэль Мюллер
Видеоаналитик: Антс Яаксон
Врач: Каспар Рыйвасепп
Физиотерапевты: Мариус Унт, Хелвис Тряэдер, Прийт Лехисметс, Рийна Рийсик
Повар: Пеэтер Пихель
Фотограф: Яна Пипар
Пресс-секретарь: Эва Нымме
Поставщики: Мерили Тоом, Тимо Кюннапас
Менеджер: Мико Пупарт