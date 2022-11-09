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Определился состав мужской сборной Эстонии по футболу на Балтийский турнир

rus.postimees.ee
Определился состав мужской сборной Эстонии по футболу на Балтийский турнир
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Томас Хэберли.
Томас Хэберли. Фото: Jana Pipar/jalgpall.ee

В ноябре на Балтийском турнире мужская сборная страны по футболу будет защищать титул обладателя кубок. Для этого команде предстоит сразиться с Латвией, а в последнем домашнем матче – с Литвой или Исландией. Главный тренер Томас Хэберли назвал имена 24 игроков, которые соберутся в понедельник.

Из-за проблем со здоровьем в состав сборной не вошли защитники Йоонас Тамм, Максим Паскочий и Хенрик Пюрг, а также нападающий Роберт Кирсс. Также в состав сборной не вошел и нападающий Хенри Аниер.

«Так же, как и с остальными игроками сборной, я постоянно общаюсь с Хенри. Он для нас важный игрок и хочет представлять Эстонию при любой возможности. Учитывая, что речь не идет о периоде, когда клубы были бы обязаны брать игроков с борную, было бы разумнее разрешить Хенри помочь клубу в более важный период», - сказал главный тренер.

Встреча с Латвией в рамках Балтийского турнира пройдет в Риге на Даугавском стадионе 16 ноября в 19.00. Тремя днями позже, 19 ноября, у нашей сборной состоится последний домашний матч этого сезона, который пройдет на стадионе A. Le Coq Arena. Билеты на игру можно приобрести в Piletilevi, а ЭТВ2 будет вести прямую трансляцию.

Состав сборной Эстонии на игры Балтийского турнира:

Вратари

Карл Якоб Хейн (04.13.2002) — Arsenal FC (ENG) 16/0

Матвей Игонен (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 14/0

Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Защитники

Тайо Тенисте (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 93/0

Карол Метс (16.05.1993) — FC Zürich (SUI) 82/0

Кен Калласте (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 53/0

Артур Пикк (05.03.1993) - Tallinna FCI Levadia 48/1

Никита Баранов (19.08.1992) – FC Pyunik Yerevan (ARM) 44/0

Мяртен Кууск (05.04.1996) – Újpest FC (HUN) 20/0

Михаэль Лиландер (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 14/0

Расмус Пеэтсон (03.05.1995) - Tallinna FCI Levadia 3/0

Марккус Сеппик (16.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0

Полузащитники и нападающие

Константин Васильев (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 144/26

Сергей Зенёв (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 100/14

Хенрик Оямаа (20.05.1991) - Tallinna FC Flora 54/1

Рауно Саппинен (23.01.1996) - Piast Gliwice (POL) 47/10

Маттиас Кяйт (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 43/8

Эрик Сорга (08.07.1999) - IFK Göteborg (SWE) 22/4

Власий Синявский (27.11.1996) - FC Slovacko (CZE) 20/0

Мартин Миллер (25.09.1997) - Tallinna FC Flora 19/1

Маркус Соометс (03.02.2000) – Tallinna FC Flora 10/0

Богдан Ващук (04.10.1995) – Stal Mielec (POL) 9/0

Георги Тунджов (17.04.2001) - SPAL (ITA) 7/0

Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) — «Утрехт» (NED) 2/0

Главный тренер: Томас Хэберли

Помощники тренера: Норберт Хурт, Андрес Опер

Тренер вратарей: Март Поом

Тренер по физической подготовке: Михаэль Мюллер

Видеоаналитик: Антс Яаксон

Врач: Каспар Рыйвасепп

Физиотерапевты: Мариус Унт, Хелвис Тряэдер, Прийт Лехисметс, Рийна Рийсик

Повар: Пеэтер Пихель

Фотограф: Яна Пипар

Пресс-секретарь: Эва Нымме

Поставщики: Мерили Тоом, Тимо Кюннапас

Менеджер: Мико Пупарт

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