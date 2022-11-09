Определился состав мужской сборной Эстонии по футболу на Балтийский турнир

Из-за проблем со здоровьем в состав сборной не вошли защитники Йоонас Тамм, Максим Паскочий и Хенрик Пюрг, а также нападающий Роберт Кирсс. Также в состав сборной не вошел и нападающий Хенри Аниер.

«Так же, как и с остальными игроками сборной, я постоянно общаюсь с Хенри. Он для нас важный игрок и хочет представлять Эстонию при любой возможности. Учитывая, что речь не идет о периоде, когда клубы были бы обязаны брать игроков с борную, было бы разумнее разрешить Хенри помочь клубу в более важный период», - сказал главный тренер.

Встреча с Латвией в рамках Балтийского турнира пройдет в Риге на Даугавском стадионе 16 ноября в 19.00. Тремя днями позже, 19 ноября, у нашей сборной состоится последний домашний матч этого сезона, который пройдет на стадионе A. Le Coq Arena. Билеты на игру можно приобрести в Piletilevi, а ЭТВ2 будет вести прямую трансляцию.