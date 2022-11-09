Полиция идет по следу пропавшей Ирины: стало известно, что она добралась на поезде до Таллинна

Полиция установила, что вчера утром объявленная в розыск Ирина на поезде прибыла из Кехра в Таллинн, но его дальнейший путь неизвестен. Ирина была одета в черную куртку, пятнистые брюки и бежевую шапку с надписью EPIC. Также у нее с собой была квадратная сумка.