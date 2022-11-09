Полиция установила, что вчера утром объявленная в розыск Ирина на поезде прибыла из Кехра в Таллинн, но его дальнейший путь неизвестен. Ирина была одета в черную куртку, пятнистые брюки и бежевую шапку с надписью EPIC. Также у нее с собой была квадратная сумка.
Полиция идет по следу пропавшей Ирины: стало известно, что она добралась на поезде до Таллинна
Полиция идет по следу пропавшей Ирины: стало известно, что она добралась на поезде до Таллинна
Напомним, что вчера полиция просила помощи в установлении местонахождения 57-летней Ирины, которая ушла из дома попечения в городе Кехра (волость Ания, Харьюмаа). Последний раз ее видели 8 ноября. По состоянию здоровья Ирина не может хорошо ориентироваться в пространстве.
Рост Ирины 162 см, она полного телосложения. У нее светлые волосы до плеч и карие глаза, одета в черную куртку, мобильного телефона и документов Ирина при себе не имеет.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Ирины, звонить по номеру 112.