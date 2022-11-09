Внимание, розыск! Пропала 57-летняя Ирина

Пропавшая Ирина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Она ушла из дома попечения в Кехра в неизвестном направлении вчера утром. По имеющимся данным, пропавшая может находиться в Таллинне и ей нравятся многолюдные места.

Рост Ирины 162 см, она полного телосложения. У нее светлые волосы до плеч и карие глаза, одета в черную куртку, мобильного телефона и документов Ирина при себе не имеет.