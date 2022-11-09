Полиция просит помощи в установлении местонахождения 57-летней Ирины, которая ушла из дома попечения в городе Кехра (волость Ания, Харьюмаа). Последний раз ее видели 8 ноября. По состоянию здоровья Ирина не может хорошо ориентироваться в пространстве.
Внимание, розыск! Пропала 57-летняя Ирина
Внимание, розыск! Пропала 57-летняя Ирина
Она ушла из дома попечения в Кехра в неизвестном направлении вчера утром. По имеющимся данным, пропавшая может находиться в Таллинне и ей нравятся многолюдные места.
Рост Ирины 162 см, она полного телосложения. У нее светлые волосы до плеч и карие глаза, одета в черную куртку, мобильного телефона и документов Ирина при себе не имеет.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Ирины, звонить по номеру 112.