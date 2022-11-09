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Внимание, розыск! Пропала 57-летняя Ирина

rus.postimees.ee
Внимание, розыск! Пропала 57-летняя Ирина
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Пропавшая Ирина.
Пропавшая Ирина. Фото: Põhja prefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 57-летней Ирины, которая ушла из дома попечения в городе Кехра (волость Ания, Харьюмаа). Последний раз ее видели 8 ноября. По состоянию здоровья Ирина не может хорошо ориентироваться в пространстве.

Пропавшая Ирина.
Пропавшая Ирина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Она ушла из дома попечения в Кехра в неизвестном направлении вчера утром. По имеющимся данным, пропавшая может находиться в Таллинне и ей нравятся многолюдные места.

Рост Ирины 162 см, она полного телосложения. У нее светлые волосы до плеч и карие глаза, одета в черную куртку, мобильного телефона и документов Ирина при себе не имеет.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Ирины, звонить по номеру 112.

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