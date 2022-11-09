СМИ: Hyundai завершает сотрудничество с фирмой Тянака и Мяртина

Командой Hyundai Rally2 занималась команда RedGray, руководили которой Мяртин и Тянак. Это сотрудничество в этом сезоне заканчивается. Издание Iltalehti не исключает, что причина кроется в досрочном расторжении Тянаком контракта гонщика.

По данным финской газеты, автомобили серии Hyundai Rally2 уже выставлены на продажу. Также имеются плохие новости и для финна Теэму Сунинена, который помимо управления автомобилем Rally2, также участвовал в его развитии. Предположительно, в следующем сезоне он сможет в некоторых ралли садиться за руль основного автомобиля Hyundai.