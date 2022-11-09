Не владеющих эстонским могут лишить права баллотироваться на местных выборах

Право баллотироваться в качестве кандидата есть у каждого гражданина Эстонии и Европейского Союза, имеющего право голоса, достигшего 18-летнего возраста по состоянию на последний день регистрации кандидатов, чье постоянное место жительства по крайней мере с 1 августа года выборов находится в соответствующем самоуправлении или городе и кто свободно владеет эстонским языком по крайней мере, на уровне C1, предусмотренном Законом о языке.

В понедельник законопроект прошел первое чтение в парламенте несмотря на предложение фракции Центристов отклонить его. За отклонение проголосовали 17 депутатов (15 членов центристской фракции и двое внефракционных депутатов – Михаил Стальнухин и Анастасия Коваленко-Кылварт). Против – члены фракции EKRE, некоторые депутаты от Партии реформ и «Отечества» – всего 25 голосов. Таким образом, большинством было принято решение о завершении первого чтения законопроекта.

Анастасия Коваленко-Кылварт: оценивать работу политиков – дело избирателя, а не Языкового департамента

Анастасия Коваленко-Кылварт. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Поданный парламентской фракцией EKRE законопроект, согласно которому все кандидаты, баллотирующиеся на местных выборах, должны владеть эстонским языком на уровне категории С1, входит в противоречия с принципами демократии.

Давайте не будем забывать, что носителем верховной власти у нас является народ. Поэтому именно избирателю принадлежит право выбирать своих представителей в органы местных самоуправлений. И, если кандидат распорядился доверенным ему мандатом в соответствии с ожиданиями избирателя, его могут переизбрать на следующий срок. Давать компетентную оценку работе политиков по содержанию должен электорат, но никак не сотрудники Языкового департамента.

Вызывает беспокойство, что инициаторы законопроекта делают попытки грубо нарушать базовые принципы демократии, а также саму логику выборов. При помощи этого законопроекта верховной властью пытаются наделить Языковой департамент, предоставив ему полномочия оценивать компетенции политических кандидатов, лишив этого права избирателя.

К тому же, в самоуправлениях, где подавляющая или значительная часть жителей говорит на русском языке, в результате подобной инициативы многие перспективные кандидаты, пользующиеся доверием избирателей, но не соответствующие языковым требованиям, могут оказаться за бортом политической жизни и отстранены от процесса принятия решений. Причем это уже вторая попытка правых партий не допустить часть населения до участия в выборном процессе. Первым шагом стал недавно прошедший в парламенте первое чтение законопроект о лишении избирательного права на местных выборах обладателей серых паспортов и граждан третьих стран, а это более 100 тысяч человек.

Ни одной реальной проблемы этот законопроект не решит. Такой подход точно не сделает более эффективной работу органов местных самоуправлений и не будет способствовать повышению качества их услуг. Эта инициатива является исключительно мировоззренческой, и, к сожалению, ее результатом станет еще большая социальная разобщенность и напряженность.

Только депутаты фракции Центристской партии и двое внефракционных депутатов по итогам первого чтения проголосовали против принятия законопроект об изменении Закона о выборах в органы местных самоуправлений (согласно которому кандидаты должны владеть эстонским на категорию С1). Поддержали законопроект депутаты от фракций EKRE, Партии реформ и «Отечества». Социал-демократы, как всегда, в случае с крайне неоднозначными законопроектами, не голосовали.