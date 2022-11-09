Состоится традиционный Таллиннский спортивный утренник

Энергичную программу проведут профессиональные спортсмены и спортсмены-любители: баскетбольная команда Kalev/Cramo, Отть Кийвикас и мэр Михаил Кылварт. В центры зимнего плавания приглашают как начинающих поклонников этого вида спорта, так и опытных «моржей». Занятие пройдет под руководством инструкторов.

По словам инициатора традиции проведения этих мероприятий мэра Михаила Кылварта, в рамках восьмого спортивного утренника горожанам предложат возможность под руководством опытных тренеров открыть для себя пользу утренних занятий спортом, или вспомнить о ней.

«Таллинн удостоился титула Спортивной столицы Европы-2025, свой вклад в это достижение внесли все наши тренеры, спортсмены, а также горожане, которые ценят активный образ жизни, - сказал Кылварт. – Мы приглашаем всех горожан принять участие в традиционном спортивном утреннике, потому что утренняя физическая активность заряжает положительной энергией на весь день. В этом году все заинтересованные могут посетить утренние тренировки, самые смелые – даже искупаться в холодной воде, а для детей пройдет специальная «Спортивная минутка».

В рамках спортивного утренника занятие проведет баскетбольная команда Таллинна Kalev/Cramo в своем домашнем зале – спортхолле «Калев». В спортхолле «Сыле» утреннее занятие пройдет под руководством лучшего спортсмена столицы – Оття Кийвикаса, а в Ласнамяэском легкоатлетическом холле занятие проведет мэр Михаил Кылварт. Тренировки подходят для любого уровня физической подготовки.