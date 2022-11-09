Репортаж ⟩ Волгоград неделю утопал в фекалиях и страдал от вони, но марш против Украины не отменили

Чтобы выяснить, как поживает теперь ливневка, мы с ним спускаемся в коллектор. В тот самый, который прокуратура называла в ответах депутату недоступным. Он действительно не то чтобы доступен легко. Приятной прогулкой спуск в него не назовешь.

У Ильи за спиной огромный рюкзак. Он придирчиво смотрит на мое оснащение. Куртку находит пригодной. Ботинки вызывают у него смех. Он достает из рюкзака болотные сапоги высотой примерно с мой рост. Так мы заходим в коллектор.

Река, скованная бетоном, довольно мелкая, самые глубокие места – чуть выше моего колена. Теченье очень сильное, но это я пойму на обратном пути, когда мы будем идти против него. Из-за этого сапоги уже не спасают, вы все равно выходите по уши в содержимом коллектора. Дно забито мусором, очень легко споткнуться и грохнуться в воду.

В бетонные стены коллектора врезаны металлические трубы, по ним сюда и стекает вода с городских улиц. Она почти прозрачная, если посветить фонариком, то можно рассмотреть дно. Дальше поток уходит в Волгу. Метров через пятьсот меняется запах: вот оно. Это и есть признак того, что фекальные воды сюда попадают.

«Нет, сейчас уже почти нормально, – качает головой Илья. – Раньше запах стоял такой, что люди тут почти сознание теряли».