Боксер Айдос Ербосcынулы из Казахстана провел непростой чемпионский бой против кубинца Дэвида Моррелла, сообщает prsport. Он проиграл поединок в последнем раунде и впал после него в кому.
Боксер из Казахстана впал в кому после поединка
30-летний боксер уже во втором раунде боя получил серьезный удар по голове, из-за которого у казаха началось сильное носовое кровотечение. Его команда не смогла полностью остановить кровотечение вплоть до конца боя. Более того, Ербоссынулы дважды был отправлен в нокдаун, но не соглашался на остановку боя. В итоге, за 26 секунд до конца поединка рефери принял решение остановить поединок и отдать победу кубинцу Морреллу.
Это поражение стало первым в профессиональной карьере боксера из Казахстана, но это не самое худшее. После боя он был экстренно госпитализирован – врачи обнаружили у бойца кровоизлияние в мозг. Казаха ввели в состояние искусственной комы для стабилизации состояния. Пока оно оценивается медиками как крайне тяжелое, они не дают никаких точных прогнозов на будущее.
Команда Дэвида Моррелла высказала сочувствия родным Ербоссынулы, и заявила, что бой нужно было завершать не в 12 раунде, а еще раньше – в 8-м. Тогда, по их мнению, трагедии можно было бы избежать.