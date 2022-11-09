Боксер из Казахстана впал в кому после поединка

30-летний боксер уже во втором раунде боя получил серьезный удар по голове, из-за которого у казаха началось сильное носовое кровотечение. Его команда не смогла полностью остановить кровотечение вплоть до конца боя. Более того, Ербоссынулы дважды был отправлен в нокдаун, но не соглашался на остановку боя. В итоге, за 26 секунд до конца поединка рефери принял решение остановить поединок и отдать победу кубинцу Морреллу.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере боксера из Казахстана, но это не самое худшее. После боя он был экстренно госпитализирован – врачи обнаружили у бойца кровоизлияние в мозг. Казаха ввели в состояние искусственной комы для стабилизации состояния. Пока оно оценивается медиками как крайне тяжелое, они не дают никаких точных прогнозов на будущее.