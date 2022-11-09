Депутаты Европарламента нежно прожарили Пентус-Розиманнус

Вчера днем и Андрус Ансип (Партия Реформ), и Яна Тоом (Центристская партия) выразили мнение, что критическое письмо, направленное Мартом Хельме (EKRE) в Брюссель по поводу Кейт Пентус-Розиманнус (Партия Реформ), скорее поможет кандидату от Партии Реформ успешно пройти слушание в комиссии Европарламента по контролю за бюджетом.
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«Я не думаю, что печально известное письмо Марта Хельме помешает, скорее поможет, потому что исходит не с той стороны. Фракция «Идентичность и демократия» – это не является здесь кем-то, с кем вообще готовы сотрудничать», – сказала Тоом.
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