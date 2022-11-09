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Депутаты Европарламента нежно прожарили Пентус-Розиманнус

Эвелин Калдоя
Депутаты Европарламента нежно прожарили Пентус-Розиманнус
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Кейт Пентус-Розиманнус прошла слушания в Европарламенте.
Кейт Пентус-Розиманнус прошла слушания в Европарламенте. Фото: Mihkel Maripuu

Вчера днем ​​и Андрус Ансип (Партия Реформ), и Яна Тоом (Центристская партия) выразили мнение, что критическое письмо, направленное Мартом Хельме (EKRE) в Брюссель по поводу Кейт Пентус-Розиманнус (Партия Реформ), скорее поможет кандидату от Партии Реформ успешно пройти слушание в комиссии Европарламента по контролю за бюджетом.

«Я не думаю, что печально известное письмо Марта Хельме помешает, скорее поможет, потому что исходит не с той стороны. Фракция «Идентичность и демократия» – это не является здесь кем-то, с кем вообще готовы сотрудничать», – сказала Тоом.

Ансип даже выразил сомнение, существовало ли это письмо на самом деле.

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