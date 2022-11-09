В Англии в короля Карла III бросили несколько яиц. Все мимо

Полиция в английском Йорке задержала мужчину, который бросил несколько куриных яиц в сторону короля Великобритании Карла III и его супруги королевы-консорт Камиллы.

Нападавший стал кидать яйца в их сторону, когда королевская чета приветствовала жителей Йорка на улице возле городских ворот. В ответ люди в толпе начали свистеть и кричать «Боже, храни короля» и «Позор вам».

Судя по видеозаписи случившегося, в сторону короля и его жены бросили не менее четырех яиц. Ни одно из них не попало в Карла или Камиллу. После случившегося к ним подошел охранник. Король чуть не наступил на скорлупу одного из упавших яиц.

Во время задержания подозреваемый кричал, что Великобритания «была построена на крови рабов».