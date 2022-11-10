«20 тысяч все-таки многовато»: жители Таллинна о гигантских компенсациях отставным политикам

Считаете ли вы подобную компенсацию справедливой?

Артем: Нет, не очень. 20 тысяч, как мне кажется, все-таки многовато, хоть она и занимается политикой. К тому же, она ушла добровольно. Компенсация должна быть за что-то.

Дмитрий: Считаю или не считаю, какая в этом разница? Они все равно все получают компенсацию за уход. Те, кто в правительстве и вроде те, кто в муниципалитете. Если они уходят с поста раньше времени, то им положена компенсация, вот и все.

Ноора: Я вообще не считаю эту систему правильной, потому что у них очень огромная компенсация, однако нужно знать, когда можно давать компенсацию.

Пирет: Нет, не считаю, потому что компенсация слишком большая, а зарплаты у нас слишком маленькие. Получается дисбаланс.

Большая ли это сумма?

Ноора: Для нас, простых людей, это очень большая сумма.

Дмитрий: Смотря относительно чего. Для ее зарплаты это, наверное, нормально. Для Илона Маска будет маловато: чисто на семечки.

Как это можно изменить и нужно ли что-то менять?

Артем: Что-то менять определенно нужно. В политике я не разбираюсь, поэтому не знаю, но такие компенсации явно не выгодны нашему государству. Мы же все-таки платим налоги, а тут 20 тысяч – это весомая часть с них.