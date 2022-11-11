В сегодняшней передаче мы поговорим со знаменитым охотником за долгами Лембиту Киттом. Он утверждает, что его посадили в тюрьму почти на год без каких-либо неопровержимых доказательств. Так ли это на самом деле или в этой истории есть что-то еще?
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ВИДЕО ⟩ Участника телешоу «Охотники за долгами» снова ждет тюрьма, он себя виновным не считает
Участника телешоу «Охотники за долгами» снова ждет тюрьма, он себя виновным не считает
В этой передаче представлено понимание, видение и мнение Лембиту Китта о длительном судебном процессе над ним. Kanal 2, Kuuuurija и Postimees не дают никаких оценок в отношении представленного Лембитом Киттом и не обвиняют ни одного из упомянутых в передаче лиц в каком-либо предосудительном поступке, а лишь отражают точку зрения подсудимого о затянувшемся судебном процессе.
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