Пт, 11.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Участника телешоу «Охотники за долгами» снова ждет тюрьма, он себя виновным не считает

Kuuuurija
Участника телешоу «Охотники за долгами» снова ждет тюрьма, он себя виновным не считает
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Кадр из видео

В сегодняшней передаче мы поговорим со знаменитым охотником за долгами Лембиту Киттом. Он утверждает, что его посадили в тюрьму почти на год без каких-либо неопровержимых доказательств. Так ли это на самом деле или в этой истории есть что-то еще?

В этой передаче представлено понимание, видение и мнение Лембиту Китта о длительном судебном процессе над ним. Kanal 2, Kuuuurija и Postimees не дают никаких оценок в отношении представленного Лембитом Киттом и не обвиняют ни одного из упомянутых в передаче лиц в каком-либо предосудительном поступке, а лишь отражают точку зрения подсудимого о затянувшемся судебном процессе.

Ведущая передачи Kuuuurija Катрин Луст познакомилась с Лембиту Киттом жарким летом 2018 года, когда снимала документальную передачу «Охотники за долгами» (Võlaküttid). Хотя Китт собирал долги уже с 90-х годов, именно это шоу сделало его всенародно известным. По словам Луст, ей неоднократно говорили, что именно из-за этого шоу Лембиту Китт попал в тюрьму. «Мне сказали это, когда я уже вышел, что это шоу может иметь плохой эффект», – отвечает Китт.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх