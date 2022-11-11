ВИДЕО ⟩ Участника телешоу «Охотники за долгами» снова ждет тюрьма, он себя виновным не считает

В этой передаче представлено понимание, видение и мнение Лембиту Китта о длительном судебном процессе над ним. Kanal 2, Kuuuurija и Postimees не дают никаких оценок в отношении представленного Лембитом Киттом и не обвиняют ни одного из упомянутых в передаче лиц в каком-либо предосудительном поступке, а лишь отражают точку зрения подсудимого о затянувшемся судебном процессе.

Ведущая передачи Kuuuurija Катрин Луст познакомилась с Лембиту Киттом жарким летом 2018 года, когда снимала документальную передачу «Охотники за долгами» (Võlaküttid). Хотя Китт собирал долги уже с 90-х годов, именно это шоу сделало его всенародно известным. По словам Луст, ей неоднократно говорили, что именно из-за этого шоу Лембиту Китт попал в тюрьму. «Мне сказали это, когда я уже вышел, что это шоу может иметь плохой эффект», – отвечает Китт.