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ВИДЕО ⟩ Эстонский бизнесмен Иванишвили разнес лопатой автомобиль партнера

Kuuuurija
Эстонский бизнесмен Иванишвили разнес лопатой автомобиль партнера
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Фото: Кадр из видео

Катрин Луст встретилась с бизнесменом Константином Иванишвили, который на глазах у чиновников Департамента окружающей среды разбил лопатой роскошный BMW своего бизнес-партнера.

Константин Иванишвили – эстонец из Абхазии, о котором передача «Очевидец» снимала сюжет несколько лет назад. Тогда о нем говорили как о бессердечном манипуляторе, который скупает у обанкротившихся фирм участки, а потом начинает выпрашивать деньги за пользование этими транспортными землями.

Иванишвили через разные фирмы владеет более чем 80 объектами недвижимости, и большинство из них – это дороги, улицы и трассы, которые обычно никого не интересуют. Иванишвили выкупил эти земли, как уже было сказано, у конкурсной массы, то есть это активы, принадлежащие неплатежеспособным лицам.

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