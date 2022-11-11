ВИДЕО ⟩ Эстонский бизнесмен Иванишвили разнес лопатой автомобиль партнера

Константин Иванишвили – эстонец из Абхазии, о котором передача «Очевидец» снимала сюжет несколько лет назад. Тогда о нем говорили как о бессердечном манипуляторе, который скупает у обанкротившихся фирм участки, а потом начинает выпрашивать деньги за пользование этими транспортными землями.

Иванишвили через разные фирмы владеет более чем 80 объектами недвижимости, и большинство из них – это дороги, улицы и трассы, которые обычно никого не интересуют. Иванишвили выкупил эти земли, как уже было сказано, у конкурсной массы, то есть это активы, принадлежащие неплатежеспособным лицам.