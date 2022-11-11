Катрин Луст встретилась с бизнесменом Константином Иванишвили, который на глазах у чиновников Департамента окружающей среды разбил лопатой роскошный BMW своего бизнес-партнера.
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ВИДЕО ⟩ Эстонский бизнесмен Иванишвили разнес лопатой автомобиль партнера
Эстонский бизнесмен Иванишвили разнес лопатой автомобиль партнера
Константин Иванишвили – эстонец из Абхазии, о котором передача «Очевидец» снимала сюжет несколько лет назад. Тогда о нем говорили как о бессердечном манипуляторе, который скупает у обанкротившихся фирм участки, а потом начинает выпрашивать деньги за пользование этими транспортными землями.