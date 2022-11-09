Затянувшему работу над гражданским иском судье на полгода понизили зарплату

Судью в порядке дисциплинарного взыскания признали виновным в том, что он неоправданно затягивал работу над одним гражданским иском, нарушив тем самым содержащееся в законе требование рассматривать дела за разумный срок и с минимальными затратами. В рамках этого же дела он не рассмотрел поданное одной из сторон ходатайство об ускорении производства.