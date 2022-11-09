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Затянувшему работу над гражданским иском судье на полгода понизили зарплату

BNS
Затянувшему работу над гражданским иском судье на полгода понизили зарплату
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Вируский уездный суд.
Вируский уездный суд. Фото: Ain Liiva

Дисциплинарная коллегия судей признала затягивавшего производство по гражданскому делу судью Вируского уездного суда Андреса Халльмяэ виновным в неподобающем исполнении служебных обязанностей и в качестве наказания на шесть месяцев сократила его зарплату на 15 процентов.

Судью в порядке дисциплинарного взыскания признали виновным в том, что он неоправданно затягивал работу над одним гражданским иском, нарушив тем самым содержащееся в законе требование рассматривать дела за разумный срок и с минимальными затратами. В рамках этого же дела он не рассмотрел поданное одной из сторон ходатайство об ускорении производства.

Судью также признали виновным в том, что он в рамках другого гражданского иска нарушил максимальный 40-дневный срок публичного провозглашения решения суда.

При выборе наказания коллегия учла как характер нарушения, так и его тяжесть, в том числе продолжительность задержки.

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