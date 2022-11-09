Дисциплинарная коллегия судей признала затягивавшего производство по гражданскому делу судью Вируского уездного суда Андреса Халльмяэ виновным в неподобающем исполнении служебных обязанностей и в качестве наказания на шесть месяцев сократила его зарплату на 15 процентов.
Затянувшему работу над гражданским иском судье на полгода понизили зарплату
Затянувшему работу над гражданским иском судье на полгода понизили зарплату
Судью в порядке дисциплинарного взыскания признали виновным в том, что он неоправданно затягивал работу над одним гражданским иском, нарушив тем самым содержащееся в законе требование рассматривать дела за разумный срок и с минимальными затратами. В рамках этого же дела он не рассмотрел поданное одной из сторон ходатайство об ускорении производства.
Судью также признали виновным в том, что он в рамках другого гражданского иска нарушил максимальный 40-дневный срок публичного провозглашения решения суда.
При выборе наказания коллегия учла как характер нарушения, так и его тяжесть, в том числе продолжительность задержки.
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