В среду гулявший с собакой прохожий возле школы Кааре в Вильянди поссорился с мужчиной старше себя, который утверждал, что раскидал в округе яд для собак.
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Шутка, блеф или угроза? Гулявшему с собакой угрожали ядом
Шутка, блеф или угроза? Гулявшему с собакой угрожали ядом
Гулявший с собакой связался с Центром тревоги и сообщил о происшествии. Кроме того, он написал об инциденте в группе Facebook, связанной с Вильянди. Он не хотел говорить изданию Sakala об этом инциденте, выразив надежду, что, возможно, говоривший о яде хотел лишь ему пригрозить и опасности не было.