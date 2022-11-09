Ср, 9.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Шутка, блеф или угроза? Гулявшему с собакой угрожали ядом

Марко Суурмяги
Шутка, блеф или угроза? Гулявшему с собакой угрожали ядом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
На пешеходной дорожке в жилом районе Паалалинна в Вильянди угрожали гулявшему с собакой.
На пешеходной дорожке в жилом районе Паалалинна в Вильянди угрожали гулявшему с собакой. Фото: Marko Saarm

В среду гулявший с собакой прохожий возле школы Кааре в Вильянди поссорился с мужчиной старше себя, который утверждал, что раскидал в округе яд для собак.

Гулявший с собакой связался с Центром тревоги и сообщил о происшествии. Кроме того, он написал об инциденте в группе Facebook, связанной с Вильянди. Он не хотел говорить изданию Sakala об этом инциденте, выразив надежду, что, возможно, говоривший о яде хотел лишь ему пригрозить и опасности не было.

Руководитель отделения полиции Вильянди Таави Хюва сообщил, что полиция также связалась с человеком, опубликовавшим сообщение, и запросила дополнительную информацию о происшествии. «Его сообщение о возможном разбрасывании яда, предназначенного для собак, на пешеходную дорожку, было зарегистрировано в полиции, детали еще выясняются», – пояснил Хюва и добавил, что сразу после того, как увидели публикацию, патруль выехал на место, однако по крайней мере пока ничего похожего на яд на пешеходной дорожке не найдено.

Ключевые слова
Наверх