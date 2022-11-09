Город Кохтла-Ярве столкнулся с финансовыми трудностями

«В этом году необходимо финансировать большие счета, связанные со строительными работами, и может случиться так, что в конце года город не сможет выполнить свои обязательства перед поставщиками и работниками из-за нехватки денег», – заявили исполняющая обязанности мэра Кохтла-Ярве Кристийне Агу и вице-мэры Виталий Бородин и Эвелин Данилов.

Во избежание прерывания услуги общего ухода фирма OÜ Prestone просит город передать движимое имущество, находящееся на участке по адресу Ахтмеское шоссе, 16 за плату. В настоящее время на этом участке находится дом престарелых. «Город передаст имущество бесплатно, но в объект также входят инвентарь и оборудование, на что мы и просим разрешения горсобрания», – сказала BNS исполняющая обязанности мэра Кохтла-Ярве Кристийне Агу. Согласно договору купли-продажи недвижимость будет передана 30 ноября.

«Предоставление бесперебойной услуги общего ухода имеет решающее значение как для нынешних клиентов, так и для других жителей города. Просим вас созвать внеочередное заседание горсобрания для обсуждения вопросов, которые необходимо решить в кратчайшие сроки», – написали зампреду горсобрания члены мэрии.