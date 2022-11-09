Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 9 ноября: кто готов платить за вызов «Скорой помощи», итоги выборов в США и интервью с известным блогером
Сегодня в выпуске:
Очереди пациентов и запредельная нагрузка на отделения экстренной медицины и «скорой помощи» по всей Эстонии заставляют задуматься о возможной реформе этого направления. Одно из решений – установление более высокой платы за визит.
– Короткие новости: снос советского обелиска в Вильянди, тысячи жителей Эстонии помогли купить дроны Украине, трудности с получением алиментов из России и запрет на продажу и выращивание вредного растения.
– В США завершились промежуточные выборы в Конгресс. Кто лидирует в политической гонке и чего ждать от победителей – в нашем материале.
– Короткие новости: готов ли Зеленский встретиться с Путиным, о землетрясении в Непале и что выставили на продажу в Испании.
– С недавних пор жителем столицы стал стендап-комик, ведущий Youtub-канала «Разговорный жанр» Антон Пикули. С известным российским блогером встретился наш корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 ноября.