«Новости в 7» за 9 ноября: кто готов платить за вызов «Скорой помощи», итоги выборов в США и интервью с известным блогером

Сегодня в выпуске:

Очереди пациентов и запредельная нагрузка на отделения экстренной медицины и «скорой помощи» по всей Эстонии заставляют задуматься о возможной реформе этого направления. Одно из решений – установление более высокой платы за визит.

– Короткие новости: снос советского обелиска в Вильянди, тысячи жителей Эстонии помогли купить дроны Украине, трудности с получением алиментов из России и запрет на продажу и выращивание вредного растения.

– В США завершились промежуточные выборы в Конгресс. Кто лидирует в политической гонке и чего ждать от победителей – в нашем материале.

– Короткие новости: готов ли Зеленский встретиться с Путиным, о землетрясении в Непале и что выставили на продажу в Испании.

– С недавних пор жителем столицы стал стендап-комик, ведущий Youtub-канала «Разговорный жанр» Антон Пикули. С известным российским блогером встретился наш корреспондент.