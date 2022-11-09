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В Швеции внезапно остановился крупнейший атомный реактор

rus.postimees.ee
В Швеции внезапно остановился крупнейший атомный реактор
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АЭС Оскарсхамн в Швеции.
АЭС Оскарсхамн в Швеции. Фото: Uniper Energy

Крупнейший ядерный реактор Швеции был неожиданно остановлен из-за отказа турбины.

 

Остановка ядерного реактора Oskarshamn 3, которым управляет Uniper SE и имеет жизненно важное значение для энергоснабжения юга Швеции, еще больше усложнит и без того перегруженное электроснабжение, хотя спрос и снижен из-за сезонно мягкой погоды, сообщает Bloomberg.

Электростанция Uniper SE мощностью 1400 мегаватт полностью отключилась в 10:43 по местному времени, она и ранее уже работала на пониженной мощности, согласно заявлению энергетической биржи Nord Pool.

«Мы пытаемся выяснить, в чем заключается ошибка», – сказал представитель Uniper Торбьорн Ларссон.

Согласно заявлению, компания стремится проинформировать рынок в течение 24 часов.

Дневная цена на электроэнергию Nord Pool Power на юге Швеции выросла сегодня на 13 процентов.

Maxar прогнозирует, что в предстоящие выходные погода в Швеции останется мягкой, прежде чем температура понизится.

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