Крупнейший ядерный реактор Швеции был неожиданно остановлен из-за отказа турбины.
В Швеции внезапно остановился крупнейший атомный реактор
Остановка ядерного реактора Oskarshamn 3, которым управляет Uniper SE и имеет жизненно важное значение для энергоснабжения юга Швеции, еще больше усложнит и без того перегруженное электроснабжение, хотя спрос и снижен из-за сезонно мягкой погоды, сообщает Bloomberg.
Электростанция Uniper SE мощностью 1400 мегаватт полностью отключилась в 10:43 по местному времени, она и ранее уже работала на пониженной мощности, согласно заявлению энергетической биржи Nord Pool.
«Мы пытаемся выяснить, в чем заключается ошибка», – сказал представитель Uniper Торбьорн Ларссон.
Согласно заявлению, компания стремится проинформировать рынок в течение 24 часов.
Дневная цена на электроэнергию Nord Pool Power на юге Швеции выросла сегодня на 13 процентов.
Maxar прогнозирует, что в предстоящие выходные погода в Швеции останется мягкой, прежде чем температура понизится.