В Швеции внезапно остановился крупнейший атомный реактор

Остановка ядерного реактора Oskarshamn 3, которым управляет Uniper SE и имеет жизненно важное значение для энергоснабжения юга Швеции, еще больше усложнит и без того перегруженное электроснабжение, хотя спрос и снижен из-за сезонно мягкой погоды, сообщает Bloomberg.

Электростанция Uniper SE мощностью 1400 мегаватт полностью отключилась в 10:43 по местному времени, она и ранее уже работала на пониженной мощности, согласно заявлению энергетической биржи Nord Pool.

«Мы пытаемся выяснить, в чем заключается ошибка», – сказал представитель Uniper Торбьорн Ларссон.

Согласно заявлению, компания стремится проинформировать рынок в течение 24 часов.

Дневная цена на электроэнергию Nord Pool Power на юге Швеции выросла сегодня на 13 процентов.