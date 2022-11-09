Правительство обсудит законопроект о борьбе с террористическим контентом в Сети

Основная цель постановления – улучшить сотрудничество с поставщиками услуг веб-хостинга в Европейском союзе, чтобы улучшить удаление террористического контента в интернете. Регулирование касается только общедоступных веб-сайтов. В сферу охвата входят социальные сети, службы обмена видео, изображениями и аудио, где поставщик услуг веб-хостинга публикует веб-контент по запросу пользователя, который является общедоступным и не имеет ограничений доступа, таких как пароль или шифрование.

Поставщики услуг веб-хостинга обязаны принимать необходимые меры для предотвращения распространения террористического контента в интернете и, в случае обнаружения такого контента, удалять его или блокировать доступ к нему.

Законопроект регулирует компетенцию по надзору за мерами против распространения общедоступного террористического онлайн-контента, предусмотренными Постановлением ТСО в Законе об услугах информационного общества.

В дополнение к поправке, вытекающей из Постановления ТСО, в Пенитенциарный кодекс будут внесены поправки таким образом, что приглашение к совершению террористического преступления не всегда может быть или должно быть публичным.

Удаление террористического контента в интернете является важной задачей для Европейского союза и его государств-членов, которая также поддерживается поставщиками веб-хостинга, такими как Google, Facebook, Twitter и Youtube.