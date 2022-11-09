Эстонская больница передала Украине машину скорой помощи

В НКО 15 активных участников, каждый из которых играет определенную роль. «Одни работают больше в Украине, другие в Эстонии, где занимаются оценкой автомобилей, ремонтом и покраской в ​​защитные цвета. Если кто-то подарил или продал нам машину, ремонтом мы занимаемся уже сами. Например, волонтер Вахур Меус сам все сделал для пяти машин после их покупки, а потом передал нам. Мы также отправляем с автомобилями топливо. Нехватка топлива в Украине была особенно острой в начале лета, когда была подбита пара находящихся там более крупных резервуаров», – сказал Коппель.

После каждой отправленной в Украину машины, украинцы присылают эстонцем благодарственные письма и фотографии. «Мы также знаем, в какую бригаду она отправится и в какую дивизию. У нас нет информации обо всех машинах, которые были подбиты, но есть информация о некоторых. По возможности менее поврежденные машины будут ремонтироваться на месте», – рассказал волонтер.

Поддержать можно и финансово

У UDM также есть собственная среда для пожертвований, с помощью которой люди могут финансово поддержать покупку автомобилей. «Есть те, кто купил новую машину и сказал, что зачем продавать старую, если в Украине она может послужить гораздо лучше», – сказал Коппель.

До сих пор машины скорой помощи в Украину отправляла в основном НКО Slava Ukraini, для UDM это была вторая медицинская машина. «Достаточно много НКО занимаются подобными вещами – каждый со своей точки зрения. Мы тесно общаемся. Например, если у кого-то есть трейлер, идущий в Украину и нужно что-то туда отправить, мы сотрудничаем. В основном мы везем посылки до границы, откуда их пересылают украинцы. Часто на польскую сторону приезжают женщины-водители, чтобы перевезти машины через границу – ведь мужчин не выпускают из страны», – рассказал один из руководителей НКО UDM.