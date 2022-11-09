Больница Ряпина передала украинским солдатам машину скорой помощи, которая редко использовалась. Полноприводный автомобиль, пригодный для перевозки раненых, уже добрался до передовой.
Эстонская больница передала Украине машину скорой помощи
По словам председателя правления Ряпинской больницы Пеэтера Сибуля, автомобиль скорой помощи Volkswagen Transporter Syncro был передан в дар некоммерческой организации United Delivery Mission (UDM), действующей на юге Эстонии, для последующей доставки в Украину. Это полноприводный автомобиль, из тех, что в основном передвигаются по сельской местности. Автомобиль покинул завод в 1997 году и на сегодняшний день проехал 300 000 километров. Поскольку машина в первую очередь предназначена для перевозки лежачих больных, она требовалась всего до четырех раз в год.
«Поэтому непосредственная потребность в такой машине скорой помощи была небольшой. При необходимости мы можем заменить его другим транспортным средством или обратиться за помощью к другому поставщику услуг. Однако там эта машина будет спасать жизни. Мы хотели, чтобы подарок достался фронтовикам. Мы знаем, что она уже выполняет свою задачу в прифронтовой зоне», – сказал Сибуль.
По словам заведующего больницей, Тартуская скорая помощь отправила с транспортным средством также и медикаменты.
В зону боевых действий отправляются полноприводные автомобили
По словам волонтера НКО UDM Мартина Коппеля, по состоянию на среду в Украину отправлено 145 автомобилей общей стоимостью около миллиона евро. «В воскресенье будет еще 11. Все полноприводные. В основном это внедорожники и более высокие легковые автомобили, мы также отправили микроавтобусы, которые используются для перевозки раненых и оборудования», – сказал он.
По словам Коппеля, представители НКО напрямую общаются с военнослужащими в Украине, которые информируют их о том, какие транспортные средства и другое оборудование им нужны в данный момент. В последнее время пользуются спросом зимние сапоги, генераторы, солнечные батареи и грязевая резина, ведь машины застревают при движении по бездорожью. Изменился и профиль востребованных автомобилей – если летом в основном хотели микроавтобусы, то сейчас нужны более мощные машины с повышенной проходимостью.
В НКО 15 активных участников, каждый из которых играет определенную роль. «Одни работают больше в Украине, другие в Эстонии, где занимаются оценкой автомобилей, ремонтом и покраской в защитные цвета. Если кто-то подарил или продал нам машину, ремонтом мы занимаемся уже сами. Например, волонтер Вахур Меус сам все сделал для пяти машин после их покупки, а потом передал нам. Мы также отправляем с автомобилями топливо. Нехватка топлива в Украине была особенно острой в начале лета, когда была подбита пара находящихся там более крупных резервуаров», – сказал Коппель.
После каждой отправленной в Украину машины, украинцы присылают эстонцем благодарственные письма и фотографии. «Мы также знаем, в какую бригаду она отправится и в какую дивизию. У нас нет информации обо всех машинах, которые были подбиты, но есть информация о некоторых. По возможности менее поврежденные машины будут ремонтироваться на месте», – рассказал волонтер.
Поддержать можно и финансово
У UDM также есть собственная среда для пожертвований, с помощью которой люди могут финансово поддержать покупку автомобилей. «Есть те, кто купил новую машину и сказал, что зачем продавать старую, если в Украине она может послужить гораздо лучше», – сказал Коппель.
До сих пор машины скорой помощи в Украину отправляла в основном НКО Slava Ukraini, для UDM это была вторая медицинская машина. «Достаточно много НКО занимаются подобными вещами – каждый со своей точки зрения. Мы тесно общаемся. Например, если у кого-то есть трейлер, идущий в Украину и нужно что-то туда отправить, мы сотрудничаем. В основном мы везем посылки до границы, откуда их пересылают украинцы. Часто на польскую сторону приезжают женщины-водители, чтобы перевезти машины через границу – ведь мужчин не выпускают из страны», – рассказал один из руководителей НКО UDM.