Германия направила Украине 30 БМП Dingo и ракеты для систем IRIS-T

Германия отправила Украине еще одну партию военной техники и вооружений. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства ФРГ в среду, 9 ноября, Киев получит 30 бронетранспортеров Dingo, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 18 разведывательных беспилотников, 18 единиц оборудования для защиты от дронов, пять танковых транспортеров М1070 Oshkosh и три автопогрузчика.

Германия поставляет Украине вооружения и оборудование из запасов бундесвера и продукцию предприятий, которая финансируется в рамках Инициативы по предоставлению помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров (Ertüchtigungsinitiative). В 2022 году Берлин расширил объем этого фонда помощи до 2 млрд евро, большая часть денег направляется на военную помощь Украине.

Ertüchtigungsinitiative – инструмент политики безопасности ФРГ, который находится в совместном ведении двух федеральных министерств: обороны и иностранных дел. Он предназначен для поддержки зарубежных партнеров и организаций в деле предотвращения и сдерживания конфликтов.

Бундестаг и «зеленые» – за увеличение поставок оружия Украине

Пресс-служба правительства Германии регулярно обновляет список вооружений, поставляемых Украине. ФРГ предоставляет Киеву в числе прочего зенитные самоходные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня MARS II, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и ручные противотанковые гранатометы.