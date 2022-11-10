Вчера вечером в деревне Мюйрику в волости Вяйке-Маарья загорелся жилой дом. В результате пожара погиб пожилой мужчина.
В огне пожара погиб человек
В огне пожара погиб человек
В среду, 9 ноября, в 19:08 в центр тревоги сообщили о горящем жилом доме. Спасательная команда из Вяйке-Маарья, прибывшая на место происшествия первой, сразу же приступила к работам по тушению. Спасатели в защитном снаряжении проникли в горящий дом, стали искать пострадавших и устранять возгорание. В ходе работ по тушению они нашли лежавшего в комнате мужчину, который не подавал признаков жизни.
Пожар был потушен к 20:48. Его причины и точные обстоятельства будут установлены в ходе производства. В этом году в пожарах погибло уже 33 человека. В большинстве случаев к трагедиям приводят небрежное курение, отсутствие дымового датчика или то, что он не работает.