Россия отступает из Херсона, куда обещала прийти «навсегда». Почему так вышло и что сейчас происходит в городе

25-летняя Елена (просит не называть ее настоящее имя в целях безопасности - Би-би-си), всю оккупацию прожившая в Херсоне, рассказывает, что российские войска покинули большинство блокпостов в городе, включая важный блокпост по дороге в херсонский микрорайон Карантинный Остров еще в двадцатых числах октября. «Это был самый агрессивный блокпост был у нас, – рассказывает женщина, – Там судоремонтный завод, с которого вывозили все от станков до металлолома. Удобная промзона, отчасти и личный состав [российских войск] был размещен в этом районе».

Она говорит, что там ее личных знакомых при очень тщательно обыскивали, раздевали и били. Сейчас она показывает видеозапись, где на оставленном блокпосте висит украинский флаг.

75-летний Георгий, еще один житель Херсона, не пожелавший эвакуироваться на российские территории, подтверждает, что флагов и агитации в городе стало значительно меньше. «Я лично сорвал рашистский флаг, который висел на школе в конце нашей улицы, – бодро говорит он, – Месяц назад можно было легко уехать в пыточную, а сейчас армейских гораздо меньше и им не до того».