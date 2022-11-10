Тянак подтвердил, что решение покинуть Hyundai не было спонтанным

Действительно, руководители Hyundai узнали об этом еще до испанской гонки, подтвердил временный руководитель команды Жюльен Монсе в интервью Dirtfish.

«Мы очень хотели продолжить сотрудничество с ним и это был достаточно неприятный сюрприз, но знали об этом еще до Испании, даже если вам не говорили», - сказал Монсе журналистам.

Тянак подтвердил, что это не было простым решением.