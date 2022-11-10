После каталонского ралли Тянак сообщил, что покидает Hyundai. Накануне ралли в Японии он отметил, что решение не было спонтанным, более того, слухи о его уходе уже довольно долго витали в воздухе.
Тянак подтвердил, что решение покинуть Hyundai не было спонтанным
Тянак подтвердил, что решение покинуть Hyundai не было спонтанным
Действительно, руководители Hyundai узнали об этом еще до испанской гонки, подтвердил временный руководитель команды Жюльен Монсе в интервью Dirtfish.
«Мы очень хотели продолжить сотрудничество с ним и это был достаточно неприятный сюрприз, но знали об этом еще до Испании, даже если вам не говорили», - сказал Монсе журналистам.
Тянак подтвердил, что это не было простым решением.
«Окончательное решение созрело очень поздно, в целом это был долгий год, многое произошло в достаточно напряженных условиях. И да, в итоге было принято такое решение», - сказал Тянак.
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