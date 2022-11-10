Рейтинги: Партия реформ улучшила показатели, поддержка центристов – на рекордно низком уровне

В ноябре Партию реформ поддержали 32 процента, а EKRE – 24 процента респондентов, пишет ERR. Месяцем ранее поддержка Партии реформ составляла 29, а EKRE – 28 процентов. Другими словами, Партии реформ удалось увеличить свою поддержку на три процентных пункта, в то время как EKRE потеряла на четыре процентных пункта.

Также продолжилось падение поддержки Центристской партии, которая сейчас находится на рекордно низком уровне: за политическую силу свои голоса готовы отдать 11 процентов избирателей. Незадолго до войны на Украине в январе поддержка Центристской партии еще составляла 20 процентов.

«Ээсти 200», которую поддержали 12 процентов, немного опередила Центристскую партию в ноябрьском опросе. Такой же была поддержка внепарламентской партии и в октябре.

Социал-демократической партии удалось увеличить поддержку. В ноябре за соцдемов голоса были готовы отдать девять процентов респондентов. Месяцем ранее число сторонников партии было на два процента ниже.

В то же время поддержка «Отечества» упала с восьми процентов в октябре до шести процентов в ноябре.

Согласно опросу Turu-uuringud, «Зеленых Эстонии» поддержали два процента избирателей, а Партию правых – один процент.