Чт, 10.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Рейтинги: Партия реформ улучшила показатели, поддержка центристов – на рекордно низком уровне

rus.postimees.ee
Рейтинги: Партия реформ улучшила показатели, поддержка центристов – на рекордно низком уровне
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кая Каллас и Юри Ратас.
Кая Каллас и Юри Ратас. Фото: Eero Vabamägi

Если в октябре поддержка Партии реформ и EKRE сравнялась, то в ноябре Партии реформ удалось увеличить свою поддержку, а число сторонников EKRE, согласно опросу Turu-uuringute AS, сократилось.

В ноябре Партию реформ поддержали 32 процента, а EKRE – 24 процента респондентов, пишет ERR. Месяцем ранее поддержка Партии реформ составляла 29, а EKRE – 28 процентов. Другими словами, Партии реформ удалось увеличить свою поддержку на три процентных пункта, в то время как EKRE потеряла на четыре процентных пункта.

Также продолжилось падение поддержки Центристской партии, которая сейчас находится на рекордно низком уровне: за политическую силу свои голоса готовы отдать 11 процентов избирателей. Незадолго до войны на Украине в январе поддержка Центристской партии еще составляла 20 процентов.

«Ээсти 200», которую поддержали 12 процентов, немного опередила Центристскую партию в ноябрьском опросе. Такой же была поддержка внепарламентской партии и в октябре.

Социал-демократической партии удалось увеличить поддержку. В ноябре за соцдемов голоса были готовы отдать девять процентов респондентов. Месяцем ранее число сторонников партии было на два процента ниже.

В то же время поддержка «Отечества» упала с восьми процентов в октябре до шести процентов в ноябре.

Согласно опросу Turu-uuringud, «Зеленых Эстонии» поддержали два процента избирателей, а Партию правых – один процент.

Turu-uuringute AS ежемесячно опрашивает около 600-700 граждан Эстонии в возрасте не моложе 18 лет, имеющих электоральные предпочтения.

Ключевые слова
Наверх