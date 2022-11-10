Путин не едет на саммит G20, российскую делегацию возглавит Лавров

«Подтверждаем», – сказали в МИД, отвечая на вопрос, действительно ли делегацию из России возглавит руководитель министерства.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября.

Летом сообщалось, что индонезийская сторона пригласила на саммит президента Владимира Путина, приглашение было принято, но до сих пор не было ясности с форматом участия России в саммите.

Еще 27 октября Путин не исключал, что поедет в Индонезию. 2 ноября он по телефону обсудили повестку саммита с президентом Индонезии Джоко Видодо. 8 ноября Видодо сказал, что так и не знает, приедет ли Путин на Бали.