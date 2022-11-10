Глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите G20 в Индонезии, сообщили «Интерфаксу» в российском внешнеполитическом ведомстве.
Путин не едет на саммит G20, российскую делегацию возглавит Лавров
Путин не едет на саммит G20, российскую делегацию возглавит Лавров
«Подтверждаем», – сказали в МИД, отвечая на вопрос, действительно ли делегацию из России возглавит руководитель министерства.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября.
Летом сообщалось, что индонезийская сторона пригласила на саммит президента Владимира Путина, приглашение было принято, но до сих пор не было ясности с форматом участия России в саммите.
Еще 27 октября Путин не исключал, что поедет в Индонезию. 2 ноября он по телефону обсудили повестку саммита с президентом Индонезии Джоко Видодо. 8 ноября Видодо сказал, что так и не знает, приедет ли Путин на Бали.
9 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что формат участия президента в саммите на Бали все еще обсуждается и решение будет принято в ближайшие дни.
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