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Путин не едет на саммит G20, российскую делегацию возглавит Лавров

«Интерфакс»
Путин не едет на саммит G20, российскую делегацию возглавит Лавров
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Владимир Путин и Сергей Лавров.
Владимир Путин и Сергей Лавров. Фото: Brendan Smialowski

Глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите G20 в Индонезии, сообщили «Интерфаксу» в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Подтверждаем», – сказали в МИД, отвечая на вопрос, действительно ли делегацию из России возглавит руководитель министерства.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября.

Летом сообщалось, что индонезийская сторона пригласила на саммит президента Владимира Путина, приглашение было принято, но до сих пор не было ясности с форматом участия России в саммите.

Еще 27 октября Путин не исключал, что поедет в Индонезию. 2 ноября он по телефону обсудили повестку саммита с президентом Индонезии Джоко Видодо. 8 ноября Видодо сказал, что так и не знает, приедет ли Путин на Бали.

9 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что формат участия президента в саммите на Бали все еще обсуждается и решение будет принято в ближайшие дни.

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