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На турнир «Таллиннский меч» приедет почти 300 фехтовальщиц

rus.postimees.ee
На турнир «Таллиннский меч» приедет почти 300 фехтовальщиц
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Эстонские фехтовальщицы.
Эстонские фехтовальщицы. Фото: Tairo Lutter

На 52-й турнир «Таллиннский меч», который также является этапом Кубка мира по фехтованию и пройдет с 11 по 13 ноября в спортхолле «Калев», зарегистрировалось 279 фехтовальщиц из 50 стран. Поскольку все эти спортсменки выйдут на старт, можно сказать, что этот турнир станет повторением рекорда: на юбилейных, 50-х соревнованиях, которые проводились в 2019 году, было ровно такое же количество участниц и стран.

Из 30 лучших фехтовальщиц мира в Таллинне будет 25. Из первой сотни лучших представлены 83 спортсменки. В командном зачете будет представлено 28 команд, причем в турнире примут участие и все десять лучших женских команд мирового рейтинга.

Также будет соревноваться и действующая чемпионка мира Сера Сонг (Южная Корея) и также женская команда этой страны.

Список участниц индивидуального зачета.

Список участников командных соревнований.

В турнире примут участие и 20 эстонских фехтовальщиц, из них самый высокий рейтинг у Нелли Дифферт, занявшей 5-е место на чемпионате мира этого года (7-е место в мировой рейтинговой таблице). Помимо Дифферт, высокое место в мировом рейтинге также занимают Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих: 12-я и 18-я позиции соответственно. На основании предварительной регистрации и данных турнирной таблицы все трое входят в ТОП-16 фехтовальщиц турнира и, таким образом, имеют гарантированный выход в основной турнир, то есть в число 64-х лучших.

11 ноября, в день, когда проходят предварительные этапы индивидуальных соревнований, вход в спортхолл «Калев» для всех бесплатный. 12 ноября в личном зачете сойдутся 64 лучших, а 13 ноября определится победитель женского командного зачета.

Билеты можно приобрести в Piletikeskus

Дополнительная информация: www.mook.ee

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