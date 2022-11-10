На турнир «Таллиннский меч» приедет почти 300 фехтовальщиц

На 52-й турнир «Таллиннский меч», который также является этапом Кубка мира по фехтованию и пройдет с 11 по 13 ноября в спортхолле «Калев», зарегистрировалось 279 фехтовальщиц из 50 стран. Поскольку все эти спортсменки выйдут на старт, можно сказать, что этот турнир станет повторением рекорда: на юбилейных, 50-х соревнованиях, которые проводились в 2019 году, было ровно такое же количество участниц и стран.