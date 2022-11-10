На 52-й турнир «Таллиннский меч», который также является этапом Кубка мира по фехтованию и пройдет с 11 по 13 ноября в спортхолле «Калев», зарегистрировалось 279 фехтовальщиц из 50 стран. Поскольку все эти спортсменки выйдут на старт, можно сказать, что этот турнир станет повторением рекорда: на юбилейных, 50-х соревнованиях, которые проводились в 2019 году, было ровно такое же количество участниц и стран.
На турнир «Таллиннский меч» приедет почти 300 фехтовальщиц
Из 30 лучших фехтовальщиц мира в Таллинне будет 25. Из первой сотни лучших представлены 83 спортсменки. В командном зачете будет представлено 28 команд, причем в турнире примут участие и все десять лучших женских команд мирового рейтинга.
Также будет соревноваться и действующая чемпионка мира Сера Сонг (Южная Корея) и также женская команда этой страны.
В турнире примут участие и 20 эстонских фехтовальщиц, из них самый высокий рейтинг у Нелли Дифферт, занявшей 5-е место на чемпионате мира этого года (7-е место в мировой рейтинговой таблице). Помимо Дифферт, высокое место в мировом рейтинге также занимают Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих: 12-я и 18-я позиции соответственно. На основании предварительной регистрации и данных турнирной таблицы все трое входят в ТОП-16 фехтовальщиц турнира и, таким образом, имеют гарантированный выход в основной турнир, то есть в число 64-х лучших.
11 ноября, в день, когда проходят предварительные этапы индивидуальных соревнований, вход в спортхолл «Калев» для всех бесплатный. 12 ноября в личном зачете сойдутся 64 лучших, а 13 ноября определится победитель женского командного зачета.
Билеты можно приобрести в Piletikeskus.
Дополнительная информация: www.mook.ee