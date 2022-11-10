Волна сокращений затрагивает и Ляэне-Вирумаа

Предприятие AS Operail начало этот год с 588 сотрудниками. В настоящее время их в концерне 431. «Эти цифры не дают точного количества сокращенных, поскольку были также увольнения по собственному желанию и несколько наборов персонала, но в большей степени уменьшение количества сотрудников является результатом сокращений. Эти увольнения продолжались в течение всего года», – пояснила руководитель по коммуникации предприятия Мадикен Оя.