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Волна сокращений затрагивает и Ляэне-Вирумаа

Андрес Тохвер
, журналист
Волна сокращений затрагивает и Ляэне-Вирумаа
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В тапаском депо Operail на данный момент работы меньше, чем годом ранее.
В тапаском депо Operail на данный момент работы меньше, чем годом ранее. Фото: Marianne Loorents

Осень принесла сокращения на предприятиях Operail, Bauroc и Liliina. В то время как количество сотрудников Operail за десять месяцев сократилось на 157 человек, в Bauroc сейчас увольняют 19 человек. Liliina сокращает 20 сотрудников и прекращает деятельность.

Предприятие AS Operail начало этот год с 588 сотрудниками. В настоящее время их в концерне 431. «Эти цифры не дают точного количества сокращенных, поскольку были также увольнения по собственному желанию и несколько наборов персонала, но в большей степени уменьшение количества сотрудников является результатом сокращений. Эти увольнения продолжались в течение всего года», – пояснила руководитель по коммуникации предприятия Мадикен Оя.

Сокращения не обошли стороной и Ляэне-Вирумаа, где Operail работает Тапа. «В Taпa мы начали 2022 год со 141 сотрудником. На данный момент у нас в Taпa 112 сотрудников. Это в общем на предприятии AS Operail, то есть в перевозке грузов, на станции Тапа и в тапаском депо Operail Repairs», – уточнила Оя.

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