Волна сокращений затрагивает и Ляэне-Вирумаа

Осень принесла сокращения на предприятиях Operail, Bauroc и Liliina. В то время как количество сотрудников Operail за десять месяцев сократилось на 157 человек, в Bauroc сейчас увольняют 19 человек. Liliina сокращает 20 сотрудников и прекращает деятельность.
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Предприятие AS Operail начало этот год с 588 сотрудниками. В настоящее время их в концерне 431. «Эти цифры не дают точного количества сокращенных, поскольку были также увольнения по собственному желанию и несколько наборов персонала, но в большей степени уменьшение количества сотрудников является результатом сокращений. Эти увольнения продолжались в течение всего года», – пояснила руководитель по коммуникации предприятия Мадикен Оя.
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