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Водитель не заметил, что сбил ребенка: девочку нашли в кювете, спасти ее не удалось

Андрес Сепп
Водитель не заметил, что сбил ребенка: девочку нашли в кювете, спасти ее не удалось
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Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

14-летняя девочка получила смертельные травмы, когда во вторник утром на перекрестке Муратси недалеко от Курессааре ее сбила машина, водитель которой не остановился и продолжил путь по направлению в город.

Как утверждается, 56-летняя женщина-водитель заметила повреждения на машине лишь в Курессааре и узнала, что сбила девочку, когда уже возвращалась домой.

Погодные условия во вторник утром были очень плохими, и именно так водитель объяснила полиции, почему она не остановилась и продолжила путь, не сообщив об аварии.

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