Водитель не заметил, что сбил ребенка: девочку нашли в кювете, спасти ее не удалось

Как утверждается, 56-летняя женщина-водитель заметила повреждения на машине лишь в Курессааре и узнала, что сбила девочку, когда уже возвращалась домой.

Погодные условия во вторник утром были очень плохими, и именно так водитель объяснила полиции, почему она не остановилась и продолжила путь, не сообщив об аварии.