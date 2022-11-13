Елена Скульская ⟩ Пока молчат законы

Читать ее и не расплакаться – невозможно. Потому что по сути – это подвиг, подвиг издателя, составителя, авторов. Хроника – самый страшный жанр не только минувшего, но и XXI века. Она начинается февральскими стихами этого года и обрывается на летних месяцах.

Стихи о войне написаны русскими поэтами из самых разных стран, включая, конечно, саму Россию. Написать стихи о войне для лирического поэта задача почти непосильная, потому что лирик пишет о себе, только о себе, своих собственных переживаниях, своих несчастных маленьких и больших неразделенных чувствах, о том, что случилось с ним. Война должна стать личным горем, личной бедой, чтобы превратиться в стихи. То есть поэт должен нарушить один из важнейших законов сохранности своей неповторимости, разделить чувства, которые волнуют всех. И при этом не стать публицистом, оратором, эстрадником.

Я оговорюсь сразу: в антологии есть достаточное количество стихов посредственных и вторичных, неумелых, подражательных; в антологию не вошли стихи целого ряда замечательных авторов – может быть, их не заметили, может быть, они побоялись или не захотели стать участниками, но оба эти обстоятельства не отменяют огромной исторической ценности многоголосого свидетельства «Поэзии последнего времени».