В Петербурге, в Издательстве Ивана Лимбаха, вышла антология «Поэзия последнего времени. Хроника».
Елена Скульская ⟩ Пока молчат законы
Читать ее и не расплакаться – невозможно. Потому что по сути – это подвиг, подвиг издателя, составителя, авторов. Хроника – самый страшный жанр не только минувшего, но и XXI века. Она начинается февральскими стихами этого года и обрывается на летних месяцах.
Стихи о войне написаны русскими поэтами из самых разных стран, включая, конечно, саму Россию. Написать стихи о войне для лирического поэта задача почти непосильная, потому что лирик пишет о себе, только о себе, своих собственных переживаниях, своих несчастных маленьких и больших неразделенных чувствах, о том, что случилось с ним. Война должна стать личным горем, личной бедой, чтобы превратиться в стихи. То есть поэт должен нарушить один из важнейших законов сохранности своей неповторимости, разделить чувства, которые волнуют всех. И при этом не стать публицистом, оратором, эстрадником.
Я оговорюсь сразу: в антологии есть достаточное количество стихов посредственных и вторичных, неумелых, подражательных; в антологию не вошли стихи целого ряда замечательных авторов – может быть, их не заметили, может быть, они побоялись или не захотели стать участниками, но оба эти обстоятельства не отменяют огромной исторической ценности многоголосого свидетельства «Поэзии последнего времени».
Последнее время – это Апокалипсис, остановка мира и света, собственно, отмена самого времени. Отмена жизни. Кончаются слова, исчерпываются метафоры, речь становится простой, как в пророчестве Пастернака: «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную простоту».
У Кати Капович:
Мы проросли в стране концлагерей,
тяжелых зон в железном частоколе,
испуганных отцов и матерей,
где ночью выли призраки от боли.
………………………………………….
Живи, и помни, и смотри назад,
и душу не продай за чечевицу.
И мы в стихи внесли весь этот ад,
чтобы былому вновь не повториться.
Но под косу ложится синева,
и, сами нынче призраки, мы шепчем,
чтоб не сойти с ума, слова, слова
на варварском своем, на человечьем.
У Лены Берсон:
Я родилась в стране (стол, ковер, кровать)
Лучше всего умеющей убивать.
Скольких она убила, им несть числа.
Танки входили в Прагу, а я росла.
Позже училась (по литературе два)
И не училась, если по существу.
Как все войны боялись, да ладно вам.
Харьков уже расстрелян, а я живу.
Нам, людям, ужасно нравится коверкать и переделывать цитаты великих себе в угоду. Цицерон сказал: Silent leges inter arma – «Молчат законы среди оружия». То есть во время войны нарушаются все законы человечности, попираются добро и милосердие, наступают зверства, жестокость и боль. Но нам приятнее произносить: «Когда говорят пушки, музы молчат», ссылаясь на того же Цицерона, хотя при нем пушек еще и не было. И война – это страшная муза, ей смотрят в лицо, как Горгоне, чей взгляд убивает. И тот, кто умирает под взглядом Горгоны, пишет именно так:
Сергей Плотов
Баба Катя молча глядит из окна в весну.
День проползёт и она отойдёт ко сну.
Детство у бабы Кати пришлось на войну.
Старость у бабы Кати пришлась на войну.
Между этими войнами и уложилась жизнь,
В которой есть место подвигам и слезам.
Баба Катя привыкла верить газетной лжи
И телевизору. И не верить своим глазам.
Баба Катя умеет жалеть, не умеет красть.
На балконе есть огурцы. В холодильнике суп.
Бабу Катю пугает любой, кто имеет власть —
Участковый, злая кассирша, сантехник Юсуп…
Баба Катя трудилась, не покладая рук.
Гордилась страной. Была хорошей женой.
На стенке фото. На фото сынок и внук.
И снова война. И нету судьбы иной.
Вадим Жук «О живописи»
А что творится на родимых
Просторах брошенной земли
Увидишь у Иеронима,
Да у забавника Дали.
Чтоб веселее было вешаться
В панельной неживой ночи
На Мунка погляди норвежца,
И в унисон с ним покричи.
Транзитом через Бологое,
Где разум спит века подряд,
Чудовища Франциска Гойи
В прозрачном воздухе парят
И еще нам нравится повторять, что, мол, красота спасет мир. На самом деле, это сказал не Достоевский и даже не его князь Мышкин, это пересказывают слова Мышкина, передразнивая его, перефразируя его, другие персонажи. И словно им вослед несется:
Аля Хайтлина «Сто тридцать шестой день: рифмы»
Сама себя огорошила,
Проверила – ну и ну,
Как много всего хорошего
Рифмуется на войну.
Весна – и в ней одуванчики,
Волна – и в ней серебро,
Монетка в пустом карманчике,
Вставшая на ребро
Оказывается, мир не только равнодушен, оказывается, наши сердца, наши чувства, наша боль – разделяют и другие люди. Нет, не погибла ни культура, ни цивилизация, потому что я сейчас читаю:
Ольга Аникина
но от имени моего
начинают обстрел Днепра,
и от имени моего
бьют по Киеву в пять утра.
Там, где взрывом асфальт изрыт,
как положено на войне –
каждый встречный сейчас горит
черной ненавистью ко мне.
В черной ненависти дрожит
под сирены утренний вой –
и куда мне теперь, скажи,
деться с этой передовой?
И за ужас каждого дня,
и за каждый ночной налёт,
сколько раз он встретит меня –
столько раз меня и убьет.
Это отсылка к стихотворению Константина Симонова, писавшего в 1942 году: «Сколько раз увидишь его, / Столько раз его и убей!»
Я помню, с каким волнением читала в ранней юности антологию «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне»; сколько было прекрасных стихов, сколько поэтов, погибших на взлете. И вот новая антология о войне, войне совсем другой. Но русская поэзия и сейчас отстаивает свое право говорить правду, какой бы страшной и ранящей она ни была. И русские поэты крошечного земного шарика протягивают друг другу свои строки.
Татьяна Вольтская «Разговоры»
Он говорит – ты знаешь, у нас тут, по ходу, ад.
Она говорит – да что ты? Он говорит – подряд
Военных и мирных валим. Она говорит – да ну!
Он говорит – по ходу зашли тут в хату одну,
Нашёл пять тысяч зеленых – а хата уже горит.
Она говорит – ни фига се, теперь закроем кредит.
Он говорит – расстреляли троих, завели в кусты.
Она говорит – не голодный? Хватает хоть вам еды?
Он – да нет, не особо. Она – совсем отощал?
Насилуй там украинок, мне только не сообщай.
Очень просто думать о людях плохо. Гораздо труднее восхищаться теми, кто не посрамил русскую культуру соглашательством со злом. Составитель и автор предисловия Юрий Левинг утверждает: ««Поэзия последнего времени» – не политический манифест и не идеологическая платформа. Данное собрание текстов можно сравнить с рентгеновским снимком, отражающим сложное состояние современной русской словесности – ее растерянность, смятение, глубокий шок.
В антологии более ста авторов. Разнообразны как география их проживания – Россия, Украина, Америка, Европа, Ближний и дальний Восток, так и возрастной диапазон: от 1947 до 1997 годов рождения».
Подумайте, более ста авторов, 624 страницы.
Юлий Гуголев пишет:
И главное, черемуха кругом,
цветёт боярышник, сирень кипит кромешней,
а ты выходишь этому врагом,
не зная сам, ты – внутренний иль внешний.
В антологии есть мои приятели, друзья, знакомые, есть поэты, которых я никогда не читала, есть эстонский поэт – мой товарищ, которого знают все, как минимум, в нашей стране – Игорь Котюх:
не надо брать в полон мой язык
я хочу называть вещи своими именами
белое – белым
черное – черным
я не хочу называть белое неточным синонимом
или черное – абстрактной заменой из нескольких слов
не надо брать в полон мой язык
Я, яростная противница всяческого пафоса, лозунгов, победных выкриков и пораженческих слез, нарушая все эти свои принципы, возвышаю голос и повторяю: эта антология – подвиг, который войдет в Историю.