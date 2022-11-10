СРАВНЕНИЕ ОТ POSTIMEES ⟩ Rimi и Selver борются за звание самого дорогого магазина

Среди интернет-магазинов самая выгодная продуктовая корзина по-прежнему доступна в Prisma. Общая стоимость покупок будет на пять евро меньше, чем у ближайшего конкурента – Barbora. Однако в сравнении с более дорогими магазинами, Rimi и Selver, разница составляет уже десять евро.

Если раньше среди всех магазинов Selver явно отличался от других розничных сетей более высокими ценами, то теперь уже Rimi наступает на пятки конкуренту, так как разница в ценах практически отсутствует. На этой неделе продуктовая корзина Selver оказалась лишь на 14 центов дороже.