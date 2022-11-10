«Убери нож, я сейчас ударю его бутылкой по голове»: компания агрессивных мужчин угрожала охраннику

Когда охранник отказался их впустить, двое мужчин подняли шлагбаум и самовольно зашли на территорию. Один из мужчин угрожал охраннику складным ножом, а другой, держа в руке бутылку шампанского, сказал своему товарищу: «Убери нож, я сейчас ударю его бутылкой по голове».