Чт, 10.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Убери нож, я сейчас ударю его бутылкой по голове»: компания агрессивных мужчин угрожала охраннику

rus.postimees.ee
«Убери нож, я сейчас ударю его бутылкой по голове»: компания агрессивных мужчин угрожала охраннику
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нож.
Нож. Фото: Toomas Huik

В середине июля прошлого года к охраннику, который выполнял свои обязанности на вечеринке в волости Ярва, подошли пять человек и потребовали впустить их на закрытую территорию мероприятия.

Когда охранник отказался их впустить, двое мужчин подняли шлагбаум и самовольно зашли на территорию. Один из мужчин угрожал охраннику складным ножом, а другой, держа в руке бутылку шампанского, сказал своему товарищу: «Убери нож, я сейчас ударю его бутылкой по голове».

На сегодняшний день оба персонажа предстали перед судом и получили заслуженное наказание.

Ключевые слова
Наверх