В середине июля прошлого года к охраннику, который выполнял свои обязанности на вечеринке в волости Ярва, подошли пять человек и потребовали впустить их на закрытую территорию мероприятия.
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«Убери нож, я сейчас ударю его бутылкой по голове»: компания агрессивных мужчин угрожала охраннику
«Убери нож, я сейчас ударю его бутылкой по голове»: компания агрессивных мужчин угрожала охраннику
Когда охранник отказался их впустить, двое мужчин подняли шлагбаум и самовольно зашли на территорию. Один из мужчин угрожал охраннику складным ножом, а другой, держа в руке бутылку шампанского, сказал своему товарищу: «Убери нож, я сейчас ударю его бутылкой по голове».