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«Свободу курам!»: в магазинах Lidl грядет яичная революция

rus.postimees.ee
«Свободу курам!»: в магазинах Lidl грядет яичная революция
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Курятник иллюстративный.
Курятник иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Предприятие Lidl Eesti объявило о намерении к концу 2025 года полностью отказаться от продажи яиц, полученных от содержащихся в клетках от кур. Также торговая сеть намерена к этому времени прекратить использование подобных яиц в своей продукции.

В обещании, опубликованном на сайте компании, говорится, что яйца от кур, содержащихся в клетках, будут заменены яйцами от кур, выращенных на свободном выгуле.

«Очень приятно видеть, что Lidl заботится о благополучии птиц и отказывается от продажи яиц от кур, выращенных в клетках жестоким способом, – прокомментировала Мари-Лийз Яйк, руководитель кампании по защите кур организации «Невидимые животные». – Условия содержания кур в клетках очень плохие. Это мы тоже видели собственными глазами осенью прошлого года в рамках операции по спасению кур, содержащихся в клетках, организованной "Невидимыми животными". Мы видим, как пищевые компании по всему миру предпринимают решительные шаги, чтобы отказаться от устаревших и жестоких методов, которые не поддерживают потребители».

Такое же обещание дали и эстонские торговые сети Rimi, Prisma, Maxima, Stockmann и R-Kiosk. Все больше и больше продовольственных компаний предпринимают решительные шаги для улучшения условий содержания сельскохозяйственных животных.

Согласно опросу общественного мнения Kantar Emor, проведенному в октябре 2021 года, 72% жителей Эстонии не поддерживают содержание кур-несушек в клетках. 78% респондентов предпочитают есть продукты, приготовленные из яиц кур свободного выгула.

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