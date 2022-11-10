«Свободу курам!»: в магазинах Lidl грядет яичная революция

В обещании, опубликованном на сайте компании, говорится, что яйца от кур, содержащихся в клетках, будут заменены яйцами от кур, выращенных на свободном выгуле.

«Очень приятно видеть, что Lidl заботится о благополучии птиц и отказывается от продажи яиц от кур, выращенных в клетках жестоким способом, – прокомментировала Мари-Лийз Яйк, руководитель кампании по защите кур организации «Невидимые животные». – Условия содержания кур в клетках очень плохие. Это мы тоже видели собственными глазами осенью прошлого года в рамках операции по спасению кур, содержащихся в клетках, организованной "Невидимыми животными". Мы видим, как пищевые компании по всему миру предпринимают решительные шаги, чтобы отказаться от устаревших и жестоких методов, которые не поддерживают потребители».