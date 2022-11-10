Предприятие Lidl Eesti объявило о намерении к концу 2025 года полностью отказаться от продажи яиц, полученных от содержащихся в клетках от кур. Также торговая сеть намерена к этому времени прекратить использование подобных яиц в своей продукции.
«Свободу курам!»: в магазинах Lidl грядет яичная революция
В обещании, опубликованном на сайте компании, говорится, что яйца от кур, содержащихся в клетках, будут заменены яйцами от кур, выращенных на свободном выгуле.
«Очень приятно видеть, что Lidl заботится о благополучии птиц и отказывается от продажи яиц от кур, выращенных в клетках жестоким способом, – прокомментировала Мари-Лийз Яйк, руководитель кампании по защите кур организации «Невидимые животные». – Условия содержания кур в клетках очень плохие. Это мы тоже видели собственными глазами осенью прошлого года в рамках операции по спасению кур, содержащихся в клетках, организованной "Невидимыми животными". Мы видим, как пищевые компании по всему миру предпринимают решительные шаги, чтобы отказаться от устаревших и жестоких методов, которые не поддерживают потребители».
Такое же обещание дали и эстонские торговые сети Rimi, Prisma, Maxima, Stockmann и R-Kiosk. Все больше и больше продовольственных компаний предпринимают решительные шаги для улучшения условий содержания сельскохозяйственных животных.
Согласно опросу общественного мнения Kantar Emor, проведенному в октябре 2021 года, 72% жителей Эстонии не поддерживают содержание кур-несушек в клетках. 78% респондентов предпочитают есть продукты, приготовленные из яиц кур свободного выгула.