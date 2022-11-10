В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлено, как вчера в два часа дня в школе один ученик напал на другого ученика.
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Случай избиения в школе: ученик напал на сверстника, инцидент сняли на видео
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Случай избиения в школе: ученик напал на сверстника, инцидент сняли на видео
На видео заснято, как в школьной раздевалке несовершеннолетний молодой человек нападает на одноклассника сзади и несколько раз бьет его в область головы. Насколько известно редакции, было подано заявление в полицию.
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