Центр надзора за дорожным движением обращает внимание на перекресток Тоомпуйэстеэ – Фальги-теэ – Палдиское шоссе в Таллинне, на котором водители часто нарушают ПДД.
Столичным водителям напомнили, как пересекать коварный перекресток
Столичным водителям напомнили, как пересекать коварный перекресток
«Совершая поворот налево, не забывайте, что движущийся прямо имеет преимущество. Также при повороте не забывайте о пешеходах и велосипедистах», – напомнил Центр надзора за дорожным движением.
Также стоит помнить следующее:
- При повороте налево или развороте водитель должен уступить дорогу встречному транспорту, если средство организации дорожного движения не предусматривает иного.
- Водитель, который, согласно ПДД или средству организации дорожного движения, должен уступить дорогу, обязан снижением скорости или остановкой дать знак, что он намерен выполнить обязанность уступить дорогу.
- Водитель должен уступить дорогу пешеходам, велосипедистам, водителям легкого средства передвижения, роботу-доставщику, которые пересекают проезжую часть, куда он поворачивает, если иное не предусмотрено средством организации дорожного движения.
По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в 2021 году большая часть ДТП на этом перекрестке произошла из-за несоблюдения достаточной дистанции. Далее следуют ДТП при повороте.
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