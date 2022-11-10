Ва-банк Путина провалился: Херсон оказался России не по зубам

Мародеры вывозят награбленное из Херсона. На этом скрине из видео неизвестные везут детский поезд в направлении понтонной переправы возле Антоновского моста. Фото: YouTube iurko. 2

Тем не менее, несколькими днями ранее оккупанты сняли с государственных зданий Херсона все российские флаги, а многие органы управления переехали в направлении Крыма, или просто переместились на левый берег Днепра.

На фоне алармистских настроений российских чиновников ситуация на херсонской передовой тоже впечатляет. Военные телеграм-каналы, которые освещают украинскую тематику, сообщают, что 9 ноября ВСУ зашли в Снигеревку – село, которое российские войска с тяжелыми боями взяли лишь в августе. Это была первая линия обороны российских войск. В то же время от жителей Херсона последние пару дней поступают сообщения об опустевших российских блокпостах в городе.

Но в украинском генштабе пока воздерживаются от комментариев по этому поводу. Советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк сообщает, что по состоянию на вечер 9 ноября никакого отвода российских воск из Херсона не наблюдается. Более того, все чаще украинские военные эксперты сообщают, что этот информационный вброс – ни что иное, как маневр, чтобы заманить украинские войска в ловушку.

Осторожное продвижение ВСУ на этом направлении стало очевидным еще во времена Харьковского наступления. Украинские силы не форсируют атаки, успешно используя преимущество в высокоточной артиллерии, и такая тактика приносит свои плоды.

Понтонная переправа российских войск возле Антоновского моста в Херсоне. И переправа, и сам мост находятся под плотным артиллерийским и ракетным огнем Вооруженных сил Украины. Фото: Телеграм Юрия Мысягина

За ситуацией в украинском областном центре пристально следят в НАТО.