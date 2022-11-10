Российское верховное командование все-таки объявило о том, что предрекали все вменяемые военные эксперты в последние пару месяцев: о всеобщем отступлении всех уцелевших российских сил в Херсоне и на западе от областного центра. Оккупационная группировка на этом направлении насчитывает около 40 000 военных.
Ва-банк Путина провалился: Херсон оказался России не по зубам
В последние пару месяцев зыбкость положения российских сил в Херсоне стала очевидна, ВСУ уничтожили все мосты, связывающие город с левым берегом Днепра, в несколько раз усложнив логистику для российской группировки войск. Невзирая на это, кремлевский генштаб пошел ва-банк, бросив на удержание Херсона все возможные ресурсы, переправляя войска при помощи понтонных переправ. Но эта мера оказалась малоэффективной, в результате точечных ударов американских ракетных систем Хаймарс, состоящих на вооружении Вооруженных сил Украины.
Путин неоднократно заявлял: Херсон навсегда «вернулся в родную гавань» и результаты никем не признанного референдума о вхождении Херсона в состав России были основным аргументом. Но у российского военного командования на местах свое видение «российского Херсона».
«Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по левому берегу реки Днепр. Мы сохраним жизни солдат и боеспособность группировки войск, держать которые на правом берегу является бесперспективным», – заявил командующий Объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин в вечернем эфире российских федеральных телеканалов.
Видимо, Суровикин внял словам начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова, что ВСУ освободят Херсон до конца ноября.
Хотя еще днем, 9 ноября, в телеграм-канале так называемой Херсонской военно-гражданской администрации РФ появилось сообщение такого характера: «Херсон — неотъемлемая часть Российской Федерации. И сдавать или отдавать русский город никто и никогда не будет. От террористических атак неонацистского киевского режима его защищают так же, как и любой другой город России».
Тем не менее, несколькими днями ранее оккупанты сняли с государственных зданий Херсона все российские флаги, а многие органы управления переехали в направлении Крыма, или просто переместились на левый берег Днепра.
На фоне алармистских настроений российских чиновников ситуация на херсонской передовой тоже впечатляет. Военные телеграм-каналы, которые освещают украинскую тематику, сообщают, что 9 ноября ВСУ зашли в Снигеревку – село, которое российские войска с тяжелыми боями взяли лишь в августе. Это была первая линия обороны российских войск. В то же время от жителей Херсона последние пару дней поступают сообщения об опустевших российских блокпостах в городе.
Но в украинском генштабе пока воздерживаются от комментариев по этому поводу. Советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк сообщает, что по состоянию на вечер 9 ноября никакого отвода российских воск из Херсона не наблюдается. Более того, все чаще украинские военные эксперты сообщают, что этот информационный вброс – ни что иное, как маневр, чтобы заманить украинские войска в ловушку.
Осторожное продвижение ВСУ на этом направлении стало очевидным еще во времена Харьковского наступления. Украинские силы не форсируют атаки, успешно используя преимущество в высокоточной артиллерии, и такая тактика приносит свои плоды.
За ситуацией в украинском областном центре пристально следят в НАТО.
9 ноября Президент США Джо Байден заявил: «Решение России об отводе войск с западного берега реки Днепр демонстрирует, что вооруженные силы Москвы испытывает реальные проблемы».
«Потеря западного берега Днепра помешает России достичь своего стратегического плана – проложить сухопутный коридор на Одессу», – идет речь в коротком своде британской разведки, опубликованном Министерством обороны Великобритании в Твиттере.
Но о чем британская разведка дипломатично умалчивает, так это о том, что новое расположение украинских сил ставит под вопрос и существование сухопутного коридора в Крым. Ведь Херсон, как известно, ворота на полуостров и после отхода российских сил на этом направлении весь северный Крым для украинской артиллерии – как на ладони.
Видимо, осознавая опасность украинского наступления, российские войска приступили к организации линии обороны на северо-западе полуострова, что видно на последних спутниковых снимках, пишет аналитик Бенджамин Питтет. Свежие траншеи появились возле КПП «Джанкой», между Херсонской областью и Крымом, а также возле Армянска.
С тревогой в будущее сейчас смотрят мирные жители Херсона, ведь после отвода российских войск город станет ареной боевых действий. Все опасаются повторения ситуации Запорожья, которое уже много месяцев подряд находится под плотным обстрелом российских ракетных систем ПВО С-300, которыми россияне наносят удары по объектам инфраструктуры и жилой застройки.