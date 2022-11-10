Рафаэль Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 по футболу

«Сложный вопрос. По поводу чемпионата мира сложно что-то предсказывать. Я бы сказал, что фавориты — Бразилия, Аргентина, Франция, Германия, Португалия и Испания. Игр будет много, но это фавориты. Хотя всегда есть шанс, что кто-то преподнесёт сюрприз», – приводит слова Надаля Sportskeeda.