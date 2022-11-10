22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие сборные, по его мнению, имеют наилучшие шансы выиграть чемпионат мира 2022 года по футболу, сообщает «Чемпионат».
Рафаэль Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 по футболу
Рафаэль Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 по футболу
«Сложный вопрос. По поводу чемпионата мира сложно что-то предсказывать. Я бы сказал, что фавориты — Бразилия, Аргентина, Франция, Германия, Португалия и Испания. Игр будет много, но это фавориты. Хотя всегда есть шанс, что кто-то преподнесёт сюрприз», – приводит слова Надаля Sportskeeda.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финале ЧМ-2018 в «Лужниках» в Москве французы обыграли Хорватию со счетом 4:2. Это второй титул Франции на ЧМ после победы в 1998 году.