Лыжница Вероника Степанова высказалась о награде: «Стою и думаю, во что бы инвестировать призовые»

Международная федерация лыжного спорта недавно объявила, что продлевает запрет, наложенный на Россию, не позволяющий спортсменам этой страны выступать на международной арене. Это наносит серьезный экономический удар лучшим спортсменам, занимавшим высокие места на этапах кубков мира.

Теперь российские спортсмены могут соревноваться на местных чемпионатах, где призовые и близко не стоят к уровню этапов кубка мира. На этапах чемпионата России спортсмен зарабатывает 320 евро за победу, 160 — за второе и 120 евро — за третье место.

Степанова иронически прокомментировала размер призовых: «Стою и размышляю, во что бы инвестировать свои призовые?»