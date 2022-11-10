Circle K: стоимость бензина на мировом рынке может вырасти

По словам Сасси, динамика цен на готовые моторные топлива в течение недели была скачкообразной. «В прошлую пятницу цена на бензин достигла своего ноябрьского пика, на этой неделе цены снизились, и средненедельный показатель находится примерно на том же уровне, что и на прошлой неделе. Цены на дизельное топливо также скорректировались вниз в последние несколько дней с пика, достигнутого в ноябре. Ожидания аналитиков меняются изо дня в день, но по большому счету ожидается снижение цен на бензин и рост цен на дизтопливо», – сказал он.

По словам Сасси, наибольшее влияние на цены на мировом рынке окажет эмбарго Евросоюза на сырую нефть российского происхождения, которое вступит в силу менее чем через месяц. «Не исключено, что возникнет ситуация, когда предложение дизтоплива в Европе будет не так велико, как спрос. Спрос в первую очередь обусловлен крупной промышленностью, где пытаются найти альтернативу тому газу, который использовался до сих пор, а это в основном дизельное топливо или мазут», – пояснил он, добавив, что ОПЕК также пытается удерживать цены на высокой отметке. В нашем регионе к подорожанию дизеля приводит также переход на зимнее топливо, добавил Сасси.

Менеджер по ценообразованию Circle K также отметил, что в настоящее время экспорт российской нефти продолжает оставаться на высоком уровне. «Например, на прошлой неделе экспорт сырой нефти из России был на самом высоком уровне за последние пять месяцев. Самый большой вопрос – какое будет соотношение между спросом и предложением после 5 декабря, когда под санкции попадет российская нефть, и с 5 февраля, когда эмбарго будет распространено и на другие нефтепродукты российского происхождения», — сказал Сасси.