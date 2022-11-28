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Интеграция украинских беженцев проходит успешно, работу находят даже специалисты

Анжела Манукян
Интеграция украинских беженцев проходит успешно, работу находят даже специалисты
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Украинские военные беженцы.
Украинские военные беженцы. Фото: Mihkel Maripuu

Из более чем 60 тысяч украинских беженцев, оставшихся в Эстонии, работу нашел 41% из них. Такие данные приводит организация помощи беженцам Eesti Pagulasabi. И хотя процесс интеграции начался, изменившаяся экономическая ситуация вносит свои коррективы.

Руководитель опорной службы Eesti Pagulasabi Ану Вильтроп считает, что процесс интеграции начался, однако это займет много времени. По ее мнению, на интеграцию в первую очередь влияет само желание человека.

«Интеграция – это длительный процесс, который требует двусторонних усилий, как со стороны беженцев, так и со стороны принимающего общества», – сказала она.

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