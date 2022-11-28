Интеграция украинских беженцев проходит успешно, работу находят даже специалисты

Из более чем 60 тысяч украинских беженцев, оставшихся в Эстонии, работу нашел 41% из них. Такие данные приводит организация помощи беженцам Eesti Pagulasabi. И хотя процесс интеграции начался, изменившаяся экономическая ситуация вносит свои коррективы.