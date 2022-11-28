Из более чем 60 тысяч украинских беженцев, оставшихся в Эстонии, работу нашел 41% из них. Такие данные приводит организация помощи беженцам Eesti Pagulasabi. И хотя процесс интеграции начался, изменившаяся экономическая ситуация вносит свои коррективы.
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Интеграция украинских беженцев проходит успешно, работу находят даже специалисты
Интеграция украинских беженцев проходит успешно, работу находят даже специалисты
Руководитель опорной службы Eesti Pagulasabi Ану Вильтроп считает, что процесс интеграции начался, однако это займет много времени. По ее мнению, на интеграцию в первую очередь влияет само желание человека.