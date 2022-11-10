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Нарве доставляет неприятности застрявший на водохранилище плавучий остров

BNS
Нарве доставляет неприятности застрявший на водохранилище плавучий остров
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Нарва.
Нарва. Фото: Remo Tõnismäe

Городу Нарве доставляет неприятности плавучий остров, застрявший на Нарвском водохранилище вблизи частной земли, который плохо пахнет и отражается на качестве воды.

Департамент городского хозяйства Нарвы обратился в Департамент окружающей среды, чтобы выяснить, какие ограничения следует учитывать при ликвидации плавучего острова.

Департамент окружающей среды для его удаления не нашел препятствий, поскольку для этого не требуется разрешение на специальное водопользование.

Нарвский департамент городского хозяйства обратился в Департамент полиции и погранохраны с просьбой оценить сложившуюся ситуацию и помочь в ликвидации плавучего острова.

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