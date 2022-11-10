Городу Нарве доставляет неприятности плавучий остров, застрявший на Нарвском водохранилище вблизи частной земли, который плохо пахнет и отражается на качестве воды.
Нарве доставляет неприятности застрявший на водохранилище плавучий остров
Нарве доставляет неприятности застрявший на водохранилище плавучий остров
Департамент городского хозяйства Нарвы обратился в Департамент окружающей среды, чтобы выяснить, какие ограничения следует учитывать при ликвидации плавучего острова.
Департамент окружающей среды для его удаления не нашел препятствий, поскольку для этого не требуется разрешение на специальное водопользование.
Нарвский департамент городского хозяйства обратился в Департамент полиции и погранохраны с просьбой оценить сложившуюся ситуацию и помочь в ликвидации плавучего острова.