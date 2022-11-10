Нарве доставляет неприятности застрявший на водохранилище плавучий остров

Департамент городского хозяйства Нарвы обратился в Департамент окружающей среды, чтобы выяснить, какие ограничения следует учитывать при ликвидации плавучего острова.

Департамент окружающей среды для его удаления не нашел препятствий, поскольку для этого не требуется разрешение на специальное водопользование.