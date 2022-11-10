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Экс-глава эстонской разведки: заявления России об отступлении из Херсона – хитрая инфооперация

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Экс-глава эстонской разведки: заявления России об отступлении из Херсона – хитрая инфооперация
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Бывший руководитель эстонской внешней разведки Райнер Сакс.
Бывший руководитель эстонской внешней разведки Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Быстрого ухода российских войск из Херсона ожидать не стоит
  • Вероятны ожесточенные бои
  • Отныне остановить отступление российской армии будет невозможно

Райнер Сакс, бывший руководитель эстонской внешней разведки, дает оценку последним событиям, связанным с отступлением российских войск из Херсона.

Отступление из Херсона, о котором вчера утром объявил министр обороны России, является чисто информационной операцией, призванной избежать или сгладить впечатление от очередного поражения российской армии.

Это, конечно, не ловушка для украинцев, чтобы подготовить собственное нападение. Отныне невозможно обратить вспять отступление русской армии – у нее теперь соответствующее психологическое состояние. Стратегически отступление прикрывается более серьезными атаками на Донбассе. Это также возможность оказать давление на Запад, чтобы договориться о прекращении огня, но все же с позиции российской силы.

Другие направления

В Сватове российские силы пытаются любой ценой помешать наступлению Украины. Украинское давление усилилось, но недостаточно, чтобы сломить российскую оборону. Линия фронта немного изменилась в пользу украинцев, но прогресса по-прежнему нет. Для российского командования, возможно, самой большой угрозой на данный момент является то, что отступление из Херсона может плохо повлиять на мотивацию войск здесь (которая и так слаба): рядом с Северодонецком/Лисичанском российские части пытались увеличить активность как возле Кременного, так и южнее, но серьезных изменений не наблюдалось.

Безусловно, в ближайшие несколько недель будет предпринята попытка максимально усилить атаки в направлении Бахмута, чтобы облегчить стратегическое положение российских войск под Херсоном. Пока прогресс не заметен. Также предпринимаются попытки усилить активность в Донецке, как в непосредственной близости от города, так и в южном углу фронта, вокруг города Угледар и села Паблика. Пока что атаки провалились на всех фронтах.

До сих пор ни одна из сторон не проявляла активности на южном фронте. Огонь украинской артиллерии продолжает быть более эффективным. Российские войска стали активнее строить оборонительные сооружения по всему направлению этого фронта, в том числе в северной части Крыма.

После отступления из Херсона наибольшее беспокойство для России, безусловно, вызывает возможное продвижение украинцев на север к Азову. Ведется активная подготовка к этому событию: в Херсонской области не следует ожидать, что российские войска быстро покинут город. Поскольку для переправы через реку имеется только 9 импровизированных барж узкая дорога вдоль Каховской плотины, быстро переправить войска через реку технически невозможно. Поэтому необходимо провести очень сложную операцию, в которой задерживающие действия создают условия для постепенной эвакуации войск.

Затяжное отступление

Самая большая проблема России – нехватка артиллерии и существенная нехватка ПВО. Самая большая угроза для России заключается в том, что украинские войска прорвутся через российские части и окружат некоторые из них. Вчерашнее решение российского командования было вызвано как общим ухудшением ситуации с войсками на западном берегу Днепра, так и прорывом украинских подразделений в центре фронта в районе города Снигиревка. Последняя была центральной оборонительной позицией для российских частей в этом районе. После прорыва украинцев российские войска взорвали мосты, чтобы замедлить их продвижение. Кроме того, были установлены многочисленные минные поля.

Украинские войска продвигаются не очень быстро. Можно прогнозировать, что на отвод российских частей уйдет не менее двух недель. Украина точно сможет воздействовать на отступающих артиллерийским огнем и авиаударами - потери будут большими. Скорее всего, Россия не сможет вывезти значительную часть военной техники из этого района (ее осталось не так много из-за украинских разрушений). Цель очевидна – избежать катастрофы в виде массовых жертв и пленных.

Я считаю, что на западном берегу Днепра у России 15 000 человек или чуть больше. Наиболее боеспособные части сухопутных войск будут частично введены в бой, но именно им придется прикрывать отступление – удержать линию мобильными войсками невозможно. Можно ожидать, что основные усилия будут направлены на отрыв с севера, при этом наиболее сильное сопротивление украинским силам будет оказано в направлении Николаева, где украинские силы находятся ближе всего к городу Херсону. Если бы украинские войска смогли войти в Херсон непосредственно с этого направления и захватить город, оставшимся российским подразделениям было бы очень трудно уйти. Так что ожидаются ожесточенные бои.

Мы вряд ли увидим бои непосредственно в Херсоне. Для украинской стороны самый неприятный момент наступит после окончания отступления российских войск, когда российские войска начнут ежедневный штурм города Херсона артиллерийским огнем с восточного берега Днепра, чтобы сделать жизнь в городе невозможной. Справиться с этим будет серьезным вызовом для украинцев.

Будущее южного фронта

Будем ждать результата этой операции, тогда можно будет попытаться предсказать, чем может обернуться зимняя кампания. Россия, безусловно, пытается прикрыть вывод своих войск воздушными ударами по украинским городам и проведением крупных наступательных операций на Донбассе. Украинские силы могут усилить свой успех, активизировав наступление в направлении Сватово или Кременной. Еще более эффективным было бы более серьезное наступление в районе Запорожья, например в направлении Мелитополя или Мариуполя.

Кроме того, российская сторона пытается использовать дипломатическую активность, чтобы нивелировать результаты херсонского поражения и спровоцировать давление Запада на Украину с целью начать переговоры о прекращении огня для прекращения боевых действий на текущей линии фронта.

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