Экс-глава эстонской разведки: заявления России об отступлении из Херсона – хитрая инфооперация

Украинские войска продвигаются не очень быстро. Можно прогнозировать, что на отвод российских частей уйдет не менее двух недель. Украина точно сможет воздействовать на отступающих артиллерийским огнем и авиаударами - потери будут большими. Скорее всего, Россия не сможет вывезти значительную часть военной техники из этого района (ее осталось не так много из-за украинских разрушений). Цель очевидна – избежать катастрофы в виде массовых жертв и пленных.

Я считаю, что на западном берегу Днепра у России 15 000 человек или чуть больше. Наиболее боеспособные части сухопутных войск будут частично введены в бой, но именно им придется прикрывать отступление – удержать линию мобильными войсками невозможно. Можно ожидать, что основные усилия будут направлены на отрыв с севера, при этом наиболее сильное сопротивление украинским силам будет оказано в направлении Николаева, где украинские силы находятся ближе всего к городу Херсону. Если бы украинские войска смогли войти в Херсон непосредственно с этого направления и захватить город, оставшимся российским подразделениям было бы очень трудно уйти. Так что ожидаются ожесточенные бои.