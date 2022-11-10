Экс-глава эстонской разведки: заявления России об отступлении из Херсона – хитрая инфооперация

Отступление из Херсона, о котором вчера утром объявил министр обороны России, является чисто информационной операцией, призванной избежать или сгладить впечатление от очередного поражения российской армии.
Это, конечно, не ловушка для украинцев, чтобы подготовить собственное нападение. Отныне невозможно обратить вспять отступление русской армии – у нее теперь соответствующее психологическое состояние. Стратегически отступление прикрывается более серьезными атаками на Донбассе. Это также возможность оказать давление на Запад, чтобы договориться о прекращении огня, но все же с позиции российской силы.
Другие направления
В Сватове российские силы пытаются любой ценой помешать наступлению Украины. Украинское давление усилилось, но недостаточно, чтобы сломить российскую оборону. Линия фронта немного изменилась в пользу украинцев, но прогресса по-прежнему нет. Для российского командования, возможно, самой большой угрозой на данный момент является то, что отступление из Херсона может плохо повлиять на мотивацию войск здесь (которая и так слаба): рядом с Северодонецком/Лисичанском российские части пытались увеличить активность как возле Кременного, так и южнее, но серьезных изменений не наблюдалось.
Безусловно, в ближайшие несколько недель будет предпринята попытка максимально усилить атаки в направлении Бахмута, чтобы облегчить стратегическое положение российских войск под Херсоном. Пока прогресс не заметен. Также предпринимаются попытки усилить активность в Донецке, как в непосредственной близости от города, так и в южном углу фронта, вокруг города Угледар и села Паблика. Пока что атаки провалились на всех фронтах.