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Мошенники не унимаются: житель Эстонии лишился десятков тысяч евро

rus.postimees.ee
Мошенники не унимаются: житель Эстонии лишился десятков тысяч евро
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Звонок от мошенников. Иллюстративное фото.
Звонок от мошенников. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Очередной доверчивый житель Эстонии лишился десятков тысяч евро, когда решил подзаработать на инвестициях.

В среду в полицию обратился 44-летний мужчина, который стал жертвой инвестиционных мошенников. В сентябре он решил приумножить накопленные средства с помощью инвестиций. Для этих целей он зарегистрировался на сайте portal.tredero.co, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Через несколько дней мужчине позвонили с английского номера. Под чутким руководством звонившего жертве открыли счет на торговой платформе cryptoportfolio.pro. Первый депозит мужчина сделал с помощью карточного платежа через болгарскую платежную брокерскую компанию. После этого он открыл кошелек на свое имя на сайте Binance, где совершал платежи и покупал биткойны.

Теперь жертва мошенников не может вывести средства с торговой площадки. Также злоумышленники требуют от него внесения дополнительных платежей.

Сумма причиненного ущерба составила 30 327 евро. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

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