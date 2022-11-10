Мошенники не унимаются: житель Эстонии лишился десятков тысяч евро

В среду в полицию обратился 44-летний мужчина, который стал жертвой инвестиционных мошенников. В сентябре он решил приумножить накопленные средства с помощью инвестиций. Для этих целей он зарегистрировался на сайте portal.tredero.co, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Через несколько дней мужчине позвонили с английского номера. Под чутким руководством звонившего жертве открыли счет на торговой платформе cryptoportfolio.pro. Первый депозит мужчина сделал с помощью карточного платежа через болгарскую платежную брокерскую компанию. После этого он открыл кошелек на свое имя на сайте Binance, где совершал платежи и покупал биткойны.

Теперь жертва мошенников не может вывести средства с торговой площадки. Также злоумышленники требуют от него внесения дополнительных платежей.