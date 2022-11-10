Чт, 10.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Случай избиения в школе ⟩ Директор: нападавший – проблемный мальчик

Айвар Ояперв Тоомас Херм Эва Самольберг-Пальми
Директор: нападавший – проблемный мальчик
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
По словам директора школы, случай избиения попал в поле зрения и школьной камеры видеонаблюдения.
По словам директора школы, случай избиения попал в поле зрения и школьной камеры видеонаблюдения. Фото: Marianne Loorents

Директор гимназии был немногословен, комментируя вчерашний инцидент с избиением, но упомянул, что мальчик, который напал на своего одноклассника, попадал в передряги и раньше.

Вчера в социальных сетях стало распространяться видео, на котором запечатлено, как в школе один из учеников нападает с кулаками на другого.

Инцидент произошел в школьном гардеробе около двух часов дня.

Директор гимназии сказал, что инцидент расследуется на уровне школы, полиции и самоуправления, и он может немногое сказать о случившемся.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх