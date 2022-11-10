Директор гимназии был немногословен, комментируя вчерашний инцидент с избиением, но упомянул, что мальчик, который напал на своего одноклассника, попадал в передряги и раньше.
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Случай избиения в школе ⟩ Директор: нападавший – проблемный мальчик
Директор: нападавший – проблемный мальчик
Вчера в социальных сетях стало распространяться видео, на котором запечатлено, как в школе один из учеников нападает с кулаками на другого.
Инцидент произошел в школьном гардеробе около двух часов дня.