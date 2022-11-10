Юри Ратас: с переходом образования на эстонский язык мы получим новые проблемы, не решив старых

Однако, к сожалению, сегодня происходит именно так. Желания идут вразрез с реальностью. Поэтому инициаторы и сторонники реформы образования не могут объяснить, каким образом будут найдены в ближайшие годы 3000 учителей, которых не хватает. Также они совершенно игнорируют тот факт, что у нас нет необходимого количество учителей эстонского и учителей, способных преподавать свой предмет на эстонском. Вузы подготавливают крайне мало преподавателей эстонского языка как иностранного. Школы с русским языком обучения уже сегодня ищут учителей эстонского днем с огнем. И о чем не хотят отрыто говорить, так это о том, что с переходом уровень образования в ближайшие годы упадет как среди русскоязычных, так и среди эстонских детей.

Этот процесс не затронет только русскоязычных детей и учителей. Принятие законопроекта о переходе повлечет за собой ситуацию, когда русскоязычные дети будут приходить в эстонские школы. Однако необходимого ресурса для их обучения в эстонских школах нет. А поскольку из-за несоответствия языковым требованиям многие учителя вынуждены будут уйти из профессии, то на оставшихся педагогов ляжет непосильная нагрузка, что сильно снизит их мотивацию. Это еще больше затруднит поиск новых учителей и желание молодежи получать эту профессию. Новый законопроект не позволяет заключать временные договоры на год с учителями, не владеющими эстонским языком на С1. Поэтому школы будут вынуждены набирать тех, у кого нет образования, педагогического опыта и знаний предмета, но есть знание эстонского языка. Понятно, что от этого пострадают как знания учеников по предметам, так и их уровень владения эстонским языком. В этой ситуации обострится конкуренция между школами с эстонским и русским языком обучения за профессиональных учителей. Если нам уже сейчас не хватает учителей, то откуда мы возьмем их через несколько лет?