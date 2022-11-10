Наши ожидания таковы, что в Эстонии у нас есть возможность взаимодействовать на государственном языке. То, что это не всегда так, несомненно, вызывает вопросы, недовольство и ожидания, что ситуация изменится. Однако завышенные ожидания приводят к непродуманным и эмоциональным решениям, пишет председатель Центристской партии Юри Ратас.
Юри Ратас: с переходом образования на эстонский язык мы получим новые проблемы, не решив старых
Находящийся в парламентском производстве законопроект об изменении Закона об основной школе и гимназии вызывает множество вопросов. Утверждения его инициаторов, что «настало время» для перехода на эстонский язык не решат существующих проблем, даже если им очень того хочется.
Речь не идет о выборе между плохим и хорошим владением эстонским языком или о защите эстонского языка, как это пытаются преподнести. Увольнение русскоязычного учителя по математике отрицательно скажется на знаниях ребенка по предмету, но никак не улучшит его знания по эстонскому языку.
Какова цель?
Прежде всего надо определиться – какова наша цель? По мнению Центристской партии, система образования в Эстонии должна по-прежнему оставаться одной из лучших в мире, дети должны показывать хорошие результаты и не сталкиваться с проблемами в учебе на следующих образовательных ступенях или на рынке труда. В то же время, все те, для кого эстонский язык не является родным, должны хорошо им владеть - на том уровне, который позволит общаться в любой ситуации.
Как этого добиться? Сегодняшняя коалиция в качестве решения предлагает через два года начать полный переход на эстонский язык, при этом упразднив систему 60/40 в гимназиях. Точно так же, как в прыжках в длину, к цели идут поэтапно, так и в образовании – нужен логичный и последовательный подход, а не декларирование целей без учета необходимости промежуточной работы.
Однако, к сожалению, сегодня происходит именно так. Желания идут вразрез с реальностью. Поэтому инициаторы и сторонники реформы образования не могут объяснить, каким образом будут найдены в ближайшие годы 3000 учителей, которых не хватает. Также они совершенно игнорируют тот факт, что у нас нет необходимого количество учителей эстонского и учителей, способных преподавать свой предмет на эстонском. Вузы подготавливают крайне мало преподавателей эстонского языка как иностранного. Школы с русским языком обучения уже сегодня ищут учителей эстонского днем с огнем. И о чем не хотят отрыто говорить, так это о том, что с переходом уровень образования в ближайшие годы упадет как среди русскоязычных, так и среди эстонских детей.
Этот процесс не затронет только русскоязычных детей и учителей. Принятие законопроекта о переходе повлечет за собой ситуацию, когда русскоязычные дети будут приходить в эстонские школы. Однако необходимого ресурса для их обучения в эстонских школах нет. А поскольку из-за несоответствия языковым требованиям многие учителя вынуждены будут уйти из профессии, то на оставшихся педагогов ляжет непосильная нагрузка, что сильно снизит их мотивацию. Это еще больше затруднит поиск новых учителей и желание молодежи получать эту профессию. Новый законопроект не позволяет заключать временные договоры на год с учителями, не владеющими эстонским языком на С1. Поэтому школы будут вынуждены набирать тех, у кого нет образования, педагогического опыта и знаний предмета, но есть знание эстонского языка. Понятно, что от этого пострадают как знания учеников по предметам, так и их уровень владения эстонским языком. В этой ситуации обострится конкуренция между школами с эстонским и русским языком обучения за профессиональных учителей. Если нам уже сейчас не хватает учителей, то откуда мы возьмем их через несколько лет?
Проблемы надо решать сегодня, а не через годы
Конечно, можно проигнорировать все перечисленные аргументы, сославшись на то, что тридцать лет – это вполне достаточный срок, чтобы выучить язык, что переход образования на эстонский стоит того, чтобы пожертвовать его качеством и что каждый, кто не поддерживает переход – против эстонского языка. Однако неужели мы действительно должны выбирать между качеством образования и обучением детей эстонскому языку, как будто одно исключает другое? Действительно ли это единственный выбор и нет разумной альтернативы?
Вместо декларирования недостижимых целей мы могли бы делать то, от чего была бы реальная польза. Уже сегодня учить эстонский язык хотят намного больше детей и взрослых, чем это предлагает система. Также многие русскоязычные родители заинтересованы в том, чтобы их дети посещали эстонские детские сады и школы. Поэтому зарекомендовавшая себя и проверенная система языкового погружения могла бы быть внедрена в большем объеме. В детских садах и школах с русским языком обучения могло бы быть больше учителей эстонского языка. Всем этим необходимо заниматься уже сегодня, а не через годы.
Однако мы не достигнет желаемого результата лишь сообщая о планах. Необходимо улучшать качество преподавания эстонского языка, находить для этого дополнительные средства. Когда правительство возглавляла Центристская партия, были приняты решения, благодаря которым в русских детских садах стали работать дополнительные учителя эстонского языка, учителям предлагали бесплатное обучение эстонскому языку, создавались Дома эстонского языка.
Необходимо продолжить реализацию программ языкового погружения и повышать качество обучения эстонскому языку. Мы должны понимать, что распоряжаться скромными ресурсами нужно разумно и с учетом реальной ситуации. Сейчас же кажется, что, будучи не в состоянии справиться с существующими проблемами, мы стараемся поставить перед собой еще более недостижимые цели.
Успешность и благополучие детей будет зависеть от того, насколько качественной будет в Эстонии система образования, в том числе и обучение эстонскому языку. Именно из этого принципа исходит Центристская партия, не поддерживая законопроект о переходе и внося свои предложения по повышению качества преподавания эстонского языка и образования.