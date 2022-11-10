Правительство намерено убрать советские символы из публичного пространства

«Не стоит опасаться исчезновения охраняемых культурных ценностей. Пока объект находится под охраной, его нельзя сносить или восстанавливать, иначе грозит уголовное наказание. Для проведения работ, необходимых для приведения объектов, находящихся под охраной наследия, в соответствие с новыми требованиями, необходимо предварительно получить разрешение Департамента охраны памятников старины. Если не удастся найти общий язык с ведомством, то создаваемая правительственная комиссия даст обязывающую оценку», - пояснила министр юстиции.

Проект предусматривает, что здания должны быть приведены в соответствие с требованиями в течение трех месяцев с момента вступления изменений в силу.

Министр: безопасность страны превыше всего

Эстонские творческие объединения подписали совместное обращение к правительству по рассматриваемому проекту. Творческие объединения считают, что решения относительно публичного пространства должны приниматься с привлечением всех сторон, а связанные с этим вопросом дискуссии также должны быть публичными, демократичными и максимально широкими. В заявлении указывалось, что согласно планируемой поправке к закону, перед переносом или сносом охраняемого объекта требуется разрешение Департамента по охране памятников старины, но большая часть культурного наследия после Второй мировой войны не была включена в перечень памятников страны.

Творческие объединения хотят, чтобы в правительственной комиссии, созванной для разрешения споров, было представлено больше специалистов в области культуры.

По словам министра юстиции Леа Данильсон-Ярг, обращение творческих объединений необоснованно. «Я понимаю, что задумка творческих объединений заключается в том, что к принятию решений должны привлекаться только люди из сферы искусства, но мы не можем этого допустить, потому что речь идет не столько о вопросах искусства, сколько о безопасности Эстонии», – заявила Данильсон-Ярг на правительственной пресс-конференции.