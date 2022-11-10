На заседании в четверг правительство утвердило поправки к строительному кодексу, цель которых – убрать из публичного пространства советские символы, в том числе, например, с фасадов зданий.
Правительство намерено убрать советские символы из публичного пространства
Законопроект устанавливает требование о том, что видимая часть здания, а также публично выставленный памятник, скульптура, статуя или иной подобный объект не должны способствовать разжиганию вражды, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, совершение акта агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление.
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») заявила, что законопроект создает всеобъемлющую правовую базу, определяющую, какие строения запрещены, а также механизмы надзора и разрешения споров.
Если у муниципалитета возникнут проблемы с соблюдением новых требований на его территории или он не предпримет необходимых шагов, Министерство юстиции может вмешаться, наложив штраф или, в некоторых случаях, приняв необходимые меры для устранения самого памятника.
Для разрешения споров законопроект предусматривает создание правительственной комиссии, которая будет оценивать, соответствует ли здание или объект предъявляемым требованиям. Задачи, порядок работы и состав комиссии определяет правительство, но в ее состав обязательно должен входить представитель Департамента охраны памятников старины.
«Невозможно установить полностью объективные критерии оценки соответствия символов, размещенных на памятниках или зданиях. Поэтому при разрешении споров важно обеспечить пространство для обсуждения, чтобы также можно было принять во внимание аспекты безопасности и социальной осведомленности. Правительственная комиссия будет оценивать каждый объект по существу и отдельно», – сказала Леа Данильсон-Ярг.
На здания и памятники, находящиеся под охраной памятников старины, по-прежнему распространяются требования, предусмотренные Законом об охране памятников старины.
«Не стоит опасаться исчезновения охраняемых культурных ценностей. Пока объект находится под охраной, его нельзя сносить или восстанавливать, иначе грозит уголовное наказание. Для проведения работ, необходимых для приведения объектов, находящихся под охраной наследия, в соответствие с новыми требованиями, необходимо предварительно получить разрешение Департамента охраны памятников старины. Если не удастся найти общий язык с ведомством, то создаваемая правительственная комиссия даст обязывающую оценку», - пояснила министр юстиции.
Проект предусматривает, что здания должны быть приведены в соответствие с требованиями в течение трех месяцев с момента вступления изменений в силу.
Министр: безопасность страны превыше всего
Эстонские творческие объединения подписали совместное обращение к правительству по рассматриваемому проекту. Творческие объединения считают, что решения относительно публичного пространства должны приниматься с привлечением всех сторон, а связанные с этим вопросом дискуссии также должны быть публичными, демократичными и максимально широкими. В заявлении указывалось, что согласно планируемой поправке к закону, перед переносом или сносом охраняемого объекта требуется разрешение Департамента по охране памятников старины, но большая часть культурного наследия после Второй мировой войны не была включена в перечень памятников страны.
Творческие объединения хотят, чтобы в правительственной комиссии, созванной для разрешения споров, было представлено больше специалистов в области культуры.
По словам министра юстиции Леа Данильсон-Ярг, обращение творческих объединений необоснованно. «Я понимаю, что задумка творческих объединений заключается в том, что к принятию решений должны привлекаться только люди из сферы искусства, но мы не можем этого допустить, потому что речь идет не столько о вопросах искусства, сколько о безопасности Эстонии», – заявила Данильсон-Ярг на правительственной пресс-конференции.
«В этой ситуации у правительства должна быть возможность давать четкие указания, потому что за безопасность страны по-прежнему несет ответственность правительство», — сказала Данильсон-Ярг.