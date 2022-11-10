Государственный суд не стал рассматривать жалобу на арест Осипенко

3 ноября Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, согласно которому подозреваемый Николай Осипенко не был арестован. По мнению окружного суда, арест Осипенко был необходим, так как опасность совершения преступлений с его стороны высока, и в данном случае нет уверенности в том, что, оставаясь на свободе, он сможет воздержаться от продолжения совершения преступлений, в которых его подозревают.

Тем более, что ему для этого даже не надо выходить из дома, так как там он до сих пор и занимался рабочими делами: для общения использовался телефон, встречи проходили у него дома и так далее. Суд пояснил, что такая позиция не оправдана даже тем, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Арест лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, не исключено, если в их деле имеется высокий риск совершения преступлений, и, по мнению суда, дело Николая Осипенко – именно такой случай.