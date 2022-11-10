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Государственный суд не стал рассматривать жалобу на арест Осипенко

rus.postimees.ee
Государственный суд не стал рассматривать жалобу на арест Осипенко
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Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сегодня коллегия по уголовным делам Государственного суда не приняла жалобу адвоката Николая Осипенко Юри Леппика на постановление Тартуского окружного суда от 3 ноября, согласно которому Осипенко был взят под стражу.

3 ноября Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, согласно которому подозреваемый Николай Осипенко не был арестован. По мнению окружного суда, арест Осипенко был необходим, так как опасность совершения преступлений с его стороны высока, и в данном случае нет уверенности в том, что, оставаясь на свободе, он сможет воздержаться от продолжения совершения преступлений, в которых его подозревают.

Тем более, что ему для этого даже не надо выходить из дома, так как там он до сих пор и занимался рабочими делами: для общения использовался телефон, встречи проходили у него дома и так далее. Суд пояснил, что такая позиция не оправдана даже тем, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Арест лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, не исключено, если в их деле имеется высокий риск совершения преступлений, и, по мнению суда, дело Николая Осипенко – именно такой случай.

Окружной суд также установил, что в деле Осипенко основанием для ареста является риск уклонения от уголовного преследования.

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