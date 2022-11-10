Число иностранных туристов выросло вдвое

Более миллиона туристов – 82 процента общего числа – приехали в Эстонию из стран ЕС. Больше всего иностранных туристов – 550 000 – приехало из Финляндии. За год число финских туристов выросло втрое, сообщает Банк Эстонии.

Число туристов из Латвии выросло за год на 80 000. По сравнению с третьим кварталом 2019 года, то есть допандемийным периодом число приехавших из Латвии на несколько дней туристов выросло на 7 процентов.

Число продолжавшихся несколько дней поездок составило около 800 000, а их средняя продолжительность составила четыре ночи. По сравнению с допандемийным временем число таких поездок сократилось на треть. 40 процентов поездок продолжались один день. Число таких рейсов за год выросло вдвое, но было вдвое ниже показателем за третий квартал 2019 года.

В третьем квартале иностранные туристы потратили в Эстонии 365 млн евро, что на 215 млн евро больше, чем за тот же период прошлого года, и на 110 млн евро меньше, чем за третий квартал 2019 года.

Жители Эстонии 81 процент поездок в третьем квартале совершили в страны ЕС. Этот показатель вырос за год на 85 процентов. Чаще всего жители Эстонии посещали Финляндию (около 172 000 раз) и Латвию (около 167 000 раз) – это соответственно на 77 процентов и 147 процентов больше, чем в третьем квартале 2021 года.

Из стран, не входящих в ЕС, жители Эстонии чаще всего – 41 000 раз – посещали Турцию. По сравнению с тем же периодом за 2019 год число поездок в эту страну выросло наполовину.

Жители Эстонии совершили на 350 000 больше многодневных поездок, их средняя продолжительность составила четыре ночи. Число однодневных поездок выросло за год вдвое и составило 16 процентов общего числа поездок.