Скончался Энно Хольм

Энно Хольм родился 6 февраля 1941 года, учился в Таллиннском политехникуме с 1959 по 1961 год и продолжил обучение в Тартуской художественной школе с 1962 по 1968 год, специализируясь на рисунке и преподавании рисования.

С 1970 по 1976 год он учился в Художественном институте на вечернем отделении, став дизайнером интерьеров. Будучи очень аккуратным и открытым, Энно работал сначала реставратором в Тартуском университете, затем ассистентом преподавателя в ERKI и мастером в рекламном отделе торгово-рекламного агентства KIPR.

В 1971-1973 годах он посвятил себя дизайну интерьера магазинов. Оттуда он перешел в экспериментальную компанию Standard, флагман нашей мебельной промышленности, где с 1973 по 1989 год работал художником-дизайнером, а с 1978 года – заместителем главного дизайнера, а затем и начальником отдела дизайна.

Именно в Standard Хольм получил возможность разрабатывать новую продукцию. Он создал рабочие стулья, буфеты, складные столы, сборные перегородки для шкафов, а также разнообразные сервизы, такие как «Отто» (1974), «Софи» (1977), «Голо» (1980), «Ауди» (1981), «Кордус» (1984), «Димбо» (1985); ориентированный на подростков «Пикко» (1985).

В эпоху советского дефицита особым спросом пользовался столовый сервиз «Белла» (1978), покорявший публику своим барочным уютом. В 1986 году как дизайнер интерьеров Хольм получил возможность обставить гримерки и буфеты МХАТ им. М. Горького в Москве, и на протяжении многих лет неоднократно выставлял свою мебель на зарубежных выставках. Любовь Хольма к узлам и другим решениям, требующим технического мастерства, привела к тому, что в 1984 году он стал преподавателем Эстонского государственного художественного института.

Энно Хольм был членом Союза художников с 1984 года и Союза дизайнеров интерьера с 1990 года.