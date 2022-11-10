Российские таможенные декларации проливают свет на тайны эстонского лесного бизнеса

«Мы были крупнейшими импортерами из России, безусловно, в тройке лидеров», – заявил Тармо Ноодла, руководитель предприятия Leventek OÜ (17 сотрудников), производящего пиломатериалы в Тамсалу, Вирумаа. «Теперь нам пришлось перенаправить все наши цепочки поставок. Наша компания представляет в Эстонии компанию Mayr-Melnhof Holz, занимающую третье место в лесопильной отрасли Европы, которая в феврале приобрела три лесопильных завода в Швеции. Теперь у нас есть альтернатива. Но длина материала не та, сечения бревен немного другие, да и цена не очень приемлема для эстонских клиентов, потому что логистика дороже».

По словам Ноодла, положение Leventek значительно ухудшилось.

Компания уволила 15 человек. Оборот в третьем квартале упал с 25 миллионов до 7 миллионов по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

«Сложно выстроить новую логистику и создать себе такие же конкурентные преимущества, какие были раньше: восточное сырье, чуть более дешевый шестиметровый материал, который не предлагают финские и шведские лесопильные заводы, – пояснил Ноодла. – Без сырья с востока обойтись очень сложно. Мы потеряли сырье, и заменить его будет крайне сложно».

Почему вы не покупаете древесину в Эстонии? «Мы также покупаем один или два из Эстонии, это зависит от особенностей длины, – ответил он. – Но в каждой партии есть только одиночные пачки шестиметровых, поэтому процент от необходимого маргинален».